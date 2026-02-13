Volgens George Russell is het nog veel te vroeg om de nieuwe reglementen voor het huidige Formule 1-seizoen af te schrijven. De Mercedes-coureur reageert hiermee op de aanhoudende kritiek vanuit de paddock, waarbij vooral Max Verstappen zich negatief heeft uitgelaten over de nieuwe generatie auto's. Russell benadrukt dat de ingrijpende veranderingen noodzakelijk waren voor de toekomst van de sport.

De Brit wijst erop dat de invloed van de Europese Unie een cruciale rol heeft gespeeld bij het vormgeven van de huidige regels. Volgens Russell was er tijdens het opstellen van de reglementen een enorme push voor elektrificatie vanuit de EU merkbaar. "Zoals met alles in het leven, kun je niet aan alle eisen van iedereen tegelijk voldoen", begon hij tegenover Motorsport.com. "Wat een grote rol speelde, was dat merken zoals Audi hun intrede konden maken. Dat moet je ook in overweging nemen."

Artikel gaat verder onder video

Oordeel over reglementen voorbarig

Ondanks de scepsis van sommige collega's, vraagt Russell om geduld nu de eerste wintertest in Bahrein is afgerond. "Ik denk dat het een beetje voorbarig is om deze reglementen te beoordelen, voordat we de kans hebben gehad om ze echt in actie te zien." Hij is ervan overtuigd dat de nieuwe koers uiteindelijk voor een beter spektakel op de baan gaat zorgen. "We hebben in het verleden gezien dat de introductie van nieuwe reglementen de pikorde vaak kan opschudden en voor spannendere races kan zorgen."

Related image

Verstappen naar de Nordschleife

De kritiek van Max Verstappen was de afgelopen wintertest niet mals. De Red Bull-coureur vergeleek de nieuwe bolides met een 'Formule E op steroïden' vanwege het constante management van de elektrische energie. Russell heeft echter weinig boodschap aan die vergelijking en stelt dat Verstappen de vrijheid heeft om elders te gaan racen als de huidige koers van de Formule 1 hem niet bevalt. "Dan moet 'ie lekker naar de Nordschleife gaan." Hij benadrukt dat F1-coureurs zich moeten realiseren dat het een privilege is om te doen wat ze doen. "Dat is wat Lando [Norris] ook al zei. Maar ja, als je al vaak gewonnen hebt, dan wil je de beste auto hebben en een auto die het leukst is om te besturen."