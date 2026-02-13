Andrea Stella luidt de noodklok over de nieuwe reglementen die dit jaar van kracht worden in de Formule 1. De McLaren-teambaas dringt er bij de FIA op aan om nog voor de seizoensopener in Australië drie cruciale veiligheidsaanpassingen door te voeren. Volgens hem heeft de testweek in Bahrein aangetoond dat bepaalde aspecten van de nieuwe regels onnodige risico's voor de coureurs met zich meebrengen.

De zorgen van de Umbriër richten zich op drie specifieke punten: de complexe startprocedure, het veelvuldige gebruik van 'lift and coast' en de gevaarlijk grote snelheidsverschillen op de rechte stukken wanneer coureurs proberen in te halen. Stella is van mening dat deze zaken met relatief simpele technische wijzigingen verholpen kunnen worden, voordat het kampioenschap in Melbourne echt van start gaat. Er moet dus snel ingegrepen worden. De deadline van de homologatie van de nieuwe power units is op 1 maart en vrije trainingen op het Albert Park Circuit beginnen op 6 maart.

Gevaar op de grid

Een van de grootste pijnpunten is de manier waarop de auto's dit jaar van hun plek moeten komen, wanneer de vijf rode lampen uitgaan. Door de nieuwe techniek is de startprocedure een stuk ingewikkelder geworden, wat volgens Stella tot hachelijke situaties kan leiden als auto's niet goed wegkomen. "We moeten ervoor zorgen dat de startprocedure van de race het mogelijk maakt dat alle auto's de power unit klaar hebben om te vertrekken, want de grid is niet waar je auto's wilt hebben die niet van hun plek komen", zo stelt hij tegenover The Race. De verdwijning van de MGU-H, wat leidt tot de terugkeer van 'turbolag', evenals het opladen van de batterij en het ingewikkelde gebruik ervan zorgen ervoor dat de start heel ingewikkeld is geworden.

Herinneringen aan zware crashes

Naast de start maakt Stella zich grote zorgen over de veiligheid op hoge snelheid. Door de manier waarop de batterijen van de nieuwe krachtbronnen energie terugwinnen, moeten coureurs vaker vroegtijdig van het gas gaan. Dit kan leiden tot enorme verschillen in snelheid tussen twee auto's die vlak achter elkaar rijden. Stella trekt daarbij een vergelijking met angstaanjagende incidenten uit het verleden. "Dit is misschien geen ideale situatie wanneer je vlak achter iemand zit, en dit kan aanleiding geven tot een situatie zoals we die al een paar keer eerder hebben gezien, zoals Mark Webber in Valencia [in 2010], Riccardo Patrese in Portugal [in 1992], en nog een paar die we absoluut niet meer willen zien in de Formule 1", vertelt hij over de risico's van de huidige regels.

McLaren-teambaas noemt het een no-brainer

Voor Stella is het onbegrijpelijk dat er nog geen actie is ondernomen, aangezien de oplossingen volgens hem voor het oprapen liggen. "Er zijn onderwerpen die simpelweg groter zijn dan het competitieve belang. En voor mij is veiligheid op de grid, wat bereikt kan worden met een simpele aanpassing, gewoon een no-brainer." Hij vindt het dan ook essentieel dat de FIA direct ingrijpt. "Ik denk dat het noodzakelijk is, omdat het gewoon mogelijk is en het simpel is. Wat simpel is, moeten we niet ingewikkeld maken, en we moeten niet uitstellen wat onmiddellijk kan. Daarom denk ik dat het iets is dat we zeker voor Australië moeten doorvoeren."