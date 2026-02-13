Alonso steunt kritiek Verstappen: "Zelfs onze kok zou met deze auto's kunnen rijden"
Alonso steunt kritiek Verstappen: "Zelfs onze kok zou met deze auto's kunnen rijden"
Fernando Alonso heeft zich aangesloten bij de felle kritiek van Max Verstappen op de nieuwe technische reglementen van de Formule 1. De Spanjaard stelt dat deze generatie auto's niet langer uitdagend is om in te rijden en dat de snelheden in de bochten drastisch zijn gedaald om energie te besparen. Dat blijkt uit uitspraken van de Aston Martin-coureur tijdens de testdagen in Bahrein.
De kritiek van Alonso volgt op eerdere harde woorden van Verstappen, die de nieuwe regels bestempelde als "niet Formule 1-waardig". De Nederlander vergeleek de wagens met "Formule E op steroïden", omdat coureurs tegenwoordig hoofdzakelijk bezig zijn met het managen van elektrische energie in plaats van voluit te racen. Volgens de viervoudig wereldkampioen is het rijplezier hierdoor verdwenen, een mening die Alonso nu lijkt te delen.
Snelheidsverlies in de bochten
Alonso onderbouwt zijn onvrede met een concreet voorbeeld op het Bahrain International Circuit. "Hier in Bahrein gaan we 50 kilometer per uur langzamer door bocht 12 dan we vroeger deden. Alleen maar om energie te sparen voor de rechte stukken", vertelde hij tegenover NU.nl-journalist Patrick Moeke. Dit aanzienlijke snelheidsverschil is het directe gevolg van de nieuwe krachtbronnen, waarbij het elektrische vermogen is verdrievoudigd. Hierdoor worden de coureurs gedwongen om in de bochten gas terug te nemen om de batterij op te laden voor de rest van de ronde.
Geen uitdaging meer voor coureurs
Naast het verlies aan snelheid wijst Alonso op het gebrek aan fysieke uitdaging in de cockpit. Hij suggereert dat de nieuwe regels de koningsklasse zodanig hebben veranderd dat de wagens veel te gemakkelijk te besturen zijn geworden. "Zelfs onze kok in de keuken zou met deze auto's kunnen rijden", stelde hij. De noodzaak om constant aan 'lift-and-coast' te doen, zorgt voor een rijstijl die volgens verschillende coureurs niet in de Formule 1 thuishoort.
Net binnen
Hamilton zorgt voor rode vlag, Antonelli klokt snelste tijd in Bahrein
- 1 uur geleden
Russell duidelijk over kritische Verstappen: 'Ga dan maar lekker naar de Nordschleife'
- 11 minuten geleden
- 2
Alonso steunt kritiek Verstappen: "Zelfs onze kok zou met deze auto's kunnen rijden"
- 1 uur geleden
LIVE (gesloten) | Formule 1-testweek Bahrein: allerlaatste uurtje van deze week is aangebroken
- 2 uur geleden
- 5
Waché eerlijk over RB22: 'Ferrari, Mercedes en McLaren lijken voor ons te liggen'
- 2 uur geleden
Russell wil ingreep FIA bij Red Bull zien: 'Daar zou ik blij mee zijn'
- 3 uur geleden
- 15
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"
- 8 februari
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari
Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'
- 29 januari
Het motorschandaal van Ferrari en de 'geheime overeenkomst' met de FIA | de grootste F1-mysteries
- 7 februari