Fernando Alonso heeft zich aangesloten bij de felle kritiek van Max Verstappen op de nieuwe technische reglementen van de Formule 1. De Spanjaard stelt dat deze generatie auto's niet langer uitdagend is om in te rijden en dat de snelheden in de bochten drastisch zijn gedaald om energie te besparen. Dat blijkt uit uitspraken van de Aston Martin-coureur tijdens de testdagen in Bahrein.

De kritiek van Alonso volgt op eerdere harde woorden van Verstappen, die de nieuwe regels bestempelde als "niet Formule 1-waardig". De Nederlander vergeleek de wagens met "Formule E op steroïden", omdat coureurs tegenwoordig hoofdzakelijk bezig zijn met het managen van elektrische energie in plaats van voluit te racen. Volgens de viervoudig wereldkampioen is het rijplezier hierdoor verdwenen, een mening die Alonso nu lijkt te delen.

Snelheidsverlies in de bochten

Alonso onderbouwt zijn onvrede met een concreet voorbeeld op het Bahrain International Circuit. "Hier in Bahrein gaan we 50 kilometer per uur langzamer door bocht 12 dan we vroeger deden. Alleen maar om energie te sparen voor de rechte stukken", vertelde hij tegenover NU.nl-journalist Patrick Moeke. Dit aanzienlijke snelheidsverschil is het directe gevolg van de nieuwe krachtbronnen, waarbij het elektrische vermogen is verdrievoudigd. Hierdoor worden de coureurs gedwongen om in de bochten gas terug te nemen om de batterij op te laden voor de rest van de ronde.

Geen uitdaging meer voor coureurs

Naast het verlies aan snelheid wijst Alonso op het gebrek aan fysieke uitdaging in de cockpit. Hij suggereert dat de nieuwe regels de koningsklasse zodanig hebben veranderd dat de wagens veel te gemakkelijk te besturen zijn geworden. "Zelfs onze kok in de keuken zou met deze auto's kunnen rijden", stelde hij. De noodzaak om constant aan 'lift-and-coast' te doen, zorgt voor een rijstijl die volgens verschillende coureurs niet in de Formule 1 thuishoort.