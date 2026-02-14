Volgens Max Verstappen maakt Toto Wolff zich schuldig aan afleidingsmanoeuvres door Red Bull Racing als de nieuwe maatstaf te bestempelen. De viervoudig wereldkampioen stelt dat de Mercedes-teambaas hiermee de aandacht probeert af te leiden van de eigen situatie bij de Duitse renstal. Dat laat hij weten naar aanleiding van de recente ontwikkelingen tijdens de wintertests in Bahrein.

Wolff nam onlangs de gelegenheid te baat om de prestaties van Red Bull te benadrukken door de auto en de Ford-krachtbron de "benchmark" te noemen. Dit gebeurde terwijl de interpretatie van Mercedes van de nieuwe motorreglementen, specifiek rondom de compressieverhoudingen, onder vuur ligt bij rivaliserende fabrikanten. Verstappen gelooft dat de focus van Wolff op Red Bull een manier is om de aandacht weg te schuiven van eventuele voordelen die Mercedes zelf zou kunnen hebben.

Pikorde is nog onmogelijk om te voorspellen

Verstappen is niet onder de indruk van de lofbetuigingen uit het kamp van de concurrent. "Laten we terugkijken op de afgelopen tien jaar aan wintertests. Ik denk niet dat je op de eerste dag al kunt zeggen wie de wereldkampioen wordt, zeker niet met een nieuw reglement als dit. Persoonlijk lijken mij het gewoon meer afleidingsmanoeuvres. Maar dat is prima. Ik concentreer me op wat wij hier met het team doen, want eerlijk gezegd valt er voor ons nog zoveel te leren. Dit nieuwe reglement is zo complex dat we gewoon onze ronden willen rijden en van daaruit verder kijken", aldus de Limburger tegenover ESPN.

'Sandbags' bij de concurrentie?

Verstappen waakt voor te veel optimisme en vermoedt dat andere teams hun ware snelheid nog niet hebben getoond - het ouderwetse 'sandbaggen'. "Of we genoeg hebben gedaan om te winnen, dat weet ik niet. Je hebt op dit moment geen flauw idee of dat het geval is. Wat je hier nu ziet tijdens het testen, zul je in Melbourne niet zien. Dat geldt voor veel auto's en ook voor veel motoren", stelt Verstappen.

Volgens de Red Bull-coureur is het normaal dat de concurrentie zich verstopt, terwijl hij probeert zijn team er goed uit te laten zien. "Tegelijkertijd kan het ons niet schelen. We concentreren ons gewoon op onszelf en proberen het zo goed mogelijk te doen. Ik ben natuurlijk blij met hoe alles is begonnen, maar er blijft nog enorme ruimte voor verbetering, omdat alles zo ingewikkeld is."