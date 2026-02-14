Norris hekelt tirade Verstappen: "Hij kan gewoon stoppen", Verstappen ontploft op livestream | GPFans Recap

We zijn alweer voorbij de eerste officiële wintertest op het Bahrain International Circuit. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Op de zaterdag in de Formule 1 valt er natuurlijk genoeg na te praten over de eerste testweek van het seizoen in Bahrein. Lewis Hamilton heeft daar onder meer wat over gezegd ten opzichte van de wagens van dit jaar. Max Verstappen had ondertussen ook andere dingen aan zijn hoofd: de viervoudig wereldkampioen ontplofte namelijk op stream tijdens een potje Call of Duty. Lando Norris had op zijn beurt nog een zegje over wat Verstappen eerder in de week allemaal zei over de 2026-wagens.

Hamilton heeft slecht nieuws voor F1-fans: "Zij gaan dit niet begrijpen"

Lewis Hamilton (41) heeft slecht nieuws voor de fans van de Formule 1. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen gaan de trouwe volgers van de sport nooit begrijpen hoe de 2026-reglementen precies in elkaar steken. Hamilton zegt dat je bijna "een studie nodig hebt" om er iets van te kunnen begrijpen. "Geen enkele Formule 1-fan gaat dit begrijpen", zo zegt hij lachend tegenover Motorsport.com. "Het is zó complex, echt belachelijk complex." Lees hier het hele verhaal over de uitspraken van Lewis Hamilton.

Verstappen ontploft op livestream Call of Duty: "Waarom staat ie op single fire, for fuck's sake?!"

Max Verstappen (28) verschijnt regelmatig in de Twitch-stream van Team Redline en dat was ook het geval tijdens de eerste testweek in Bahrein. Verstappen schoof aan voor een potje Call of Duty, maar kwam daar voor een onaangename verrassing te staan: zijn wapen stond op single fire. En dat kwam hem duur te staan. Lees hier het hele verhaal over Max Verstappen zijn uitspattingen op de stream.

Verstappen blij met organisatie NLS: "Geweldig dat datum is veranderd"

Max Verstappen lijkt dit jaar terug te kunnen gaan keren in de 24 uur van de Nürburgring. De organisatie van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) heeft de kalender aangepast, waardoor de viervoudig wereldkampioen een voorbereidingsrace kan rijden zonder dat dit botst met zijn verplichtingen in de Formule 1. Daar is hij blij mee. Lees hier het hele verhaal over Max Verstappen en de NLS.

Norris haalt schouders op over Verstappen: "Als hij wil stoppen, kan hij stoppen"

Max Verstappen (28) was deze week in Bahrein heel duidelijk over de nieuwe F1-auto's voor 2026: hij vindt het helemaal niets. De Red Bull Racing-coureur leek zelfs een beetje voor te sorteren op zijn Formule 1-pensioen. Lando Norris (26) kan er niet zoveel mee: "Als hij wil stoppen, dan kan hij stoppen." Lees hier het hele verhaal over Lando Norris die uithaalt naar Max Verstappen.

Dit is de officiële trailer van het achtste seizoen van Drive to Survive op Netflix

Binnenkort is het achtste seizoen van de hitserie Drive to Survive te zien op Netflix. De streamingsdienst zendt het nieuwe seizoen, dat terugblikt op het jaar 2025 in de Formule 1, uit vanaf 27 februari aanstaande. Om de F1-fans alvast warm te draaien, heeft Netflix een officiële trailer gelanceerd. Daarin is te zien hoe Netflix er voor heeft gekozen om zich voor een groot deel te focussen op de zinderende titelstrijd tussen de drie heren. Lees hier het hele verhaal over de trailer voor Drive to Survive.

