Dit is de officiële trailer van het achtste seizoen van Drive to Survive op Netflix
Dit is de officiële trailer van het achtste seizoen van Drive to Survive op Netflix
Binnenkort is het achtste seizoen van de hitserie Drive to Survive te zien op Netflix. De streamingsdienst zendt het nieuwe seizoen, dat terugblikt op het jaar 2025 in de Formule 1, uit vanaf 27 februari aanstaande. Om de F1-fans alvast warm te draaien, heeft Netflix een officiële trailer gelanceerd.
Drive To Survive ontstond in 2018 en werd in maart 2019 voor het eerst uitgezonden. Het was een idee van de nieuwe Amerikaanse eigenaren van de Formule 1, Liberty Media, om het wereldkampioenschap populairder te maken. Al is het een controversieel onderwerp, aangezien niet iedereen blij is met de 'DTS-fans', duidelijk mag wezen dat F1 sindsdien wel een veel groter publiek heeft. In Drive To Survive komen unieke behind the scenes-beelden naar voren. Het wordt neergezet als een documentaire, maar er wordt hier en daar wel wat gedramatiseerd. Dat was tevens een reden voor Max Verstappen om niet aan ieder seizoen mee te werken. Toch speelt de Nederlander in het achtste deel een grote rol - mede ook omdat hij meestreed voor het kampioenschap vorig jaar.
Netflix lanceert officiële trailer voor Drive to Survive seizoen 8
Het achtste seizoen van Drive to Survive gaat op 27 februari in première. Dat is op de vrijdag een week na de laatste testdag in Bahrein en een week vóór de seizoensopener, de Grand Prix van Australië op het Albert Park Circuit in Melbourne. Het achtste seizoen van DTS blikt terug op de Formule 1 in 2025 en de verwachting is dat de focus vooral zal liggen op de rivaliteit tussen McLaren-teamgenoten Lando Norris en Oscar Piastri, en Red Bull-coureur Verstappen. Dit blijkt ook wel uit de beelden van de officiële trailer die Netflix deze week heeft gelanceerd. Daarin is te zien hoe Netflix er voor heeft gekozen om zich voor een groot deel te focussen op de zinderende titelstrijd tussen de drie heren.
Bekijk de officiële trailer hieronder:
Gerelateerd
Net binnen
Dit is de officiële trailer van het achtste seizoen van Drive to Survive op Netflix
- 19 minuten geleden
Norris haalt schouders op over Verstappen: "Als hij wil stoppen, kan hij stoppen"
- 1 uur geleden
- 3
Verstappen blij met organisatie NLS: "Geweldig dat datum is veranderd"
- 2 uur geleden
Lawson countert lof van Wolff: "Seconde sneller dan de rest? Wie zegt dat?"
- 3 uur geleden
Verstappen ontploft op livestream Call of Duty: "Waarom staat ie op single fire, for fuck's sake?!"
- Vandaag 15:17
Miljardair laat voor $200 miljoen eigen privécircuit bouwen om tegen vrouw en kinderen te racen
- Vandaag 14:09
- 1
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"
- 8 februari
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari
Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'
- 29 januari
Het motorschandaal van Ferrari en de 'geheime overeenkomst' met de FIA | de grootste F1-mysteries
- 7 februari