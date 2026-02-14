Dit is de officiële trailer van het achtste seizoen van Drive to Survive op Netflix

Binnenkort is het achtste seizoen van de hitserie Drive to Survive te zien op Netflix. De streamingsdienst zendt het nieuwe seizoen, dat terugblikt op het jaar 2025 in de Formule 1, uit vanaf 27 februari aanstaande. Om de F1-fans alvast warm te draaien, heeft Netflix een officiële trailer gelanceerd.

Drive To Survive ontstond in 2018 en werd in maart 2019 voor het eerst uitgezonden. Het was een idee van de nieuwe Amerikaanse eigenaren van de Formule 1, Liberty Media, om het wereldkampioenschap populairder te maken. Al is het een controversieel onderwerp, aangezien niet iedereen blij is met de 'DTS-fans', duidelijk mag wezen dat F1 sindsdien wel een veel groter publiek heeft. In Drive To Survive komen unieke behind the scenes-beelden naar voren. Het wordt neergezet als een documentaire, maar er wordt hier en daar wel wat gedramatiseerd. Dat was tevens een reden voor Max Verstappen om niet aan ieder seizoen mee te werken. Toch speelt de Nederlander in het achtste deel een grote rol - mede ook omdat hij meestreed voor het kampioenschap vorig jaar.

Artikel gaat verder onder video

Netflix lanceert officiële trailer voor Drive to Survive seizoen 8

Het achtste seizoen van Drive to Survive gaat op 27 februari in première. Dat is op de vrijdag een week na de laatste testdag in Bahrein en een week vóór de seizoensopener, de Grand Prix van Australië op het Albert Park Circuit in Melbourne. Het achtste seizoen van DTS blikt terug op de Formule 1 in 2025 en de verwachting is dat de focus vooral zal liggen op de rivaliteit tussen McLaren-teamgenoten Lando Norris en Oscar Piastri, en Red Bull-coureur Verstappen. Dit blijkt ook wel uit de beelden van de officiële trailer die Netflix deze week heeft gelanceerd. Daarin is te zien hoe Netflix er voor heeft gekozen om zich voor een groot deel te focussen op de zinderende titelstrijd tussen de drie heren.

Bekijk de officiële trailer hieronder:

Gerelateerd