Lewis Hamilton (41) heeft slecht nieuws voor de fans van de Formule 1. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen gaan de trouwe volgers van de sport nooit begrijpen hoe de 2026-reglementen precies in elkaar steken. Hamilton zegt dat je bijna "een studie nodig hebt" om er iets van te kunnen begrijpen.

De Formule 1 heeft haar eerste wat meer publieke testweek achter de rug in Bahrein. Hoewel nog niet alles live werd uitgezonden, kregen de fans al veel meer te zien dan in Barcelona het geval was. Maar de nieuwe auto's zien, is wat anders dan ze begrijpen. Want dat laatste wordt voor de fans nog wel een uitdaging, zo is Hamilton van mening. De coureur van Ferrari denkt dat met name het stukje omtrent het energiemanagement iets is waar de fans weinig van zullen begrijpen. De zevenvoudig wereldkampioen noemt de nieuwe systemen "belachelijk complex".

F1-fans gaan nieuwe systemen "niet begrijpen" stelt Hamilton

Het energiemanagement is een belangrijke verandering in vergelijking met de voorgaande jaren. In 2026 krijgen coureurs te maken met onder meer een 'overtake mode' en een 'boost mode'. Als de batterij na een boost leeg is, zal deze weer opgeladen moeten worden. Dit alles doet een beetje aan Mario Kart denken. Maar zo simpel als Mario Kart, is het absoluut niet. Volgens Hamilton zal een doorsnee fan er niks van gaan begrijpen. "Geen enkele Formule 1-fan gaat dit begrijpen", zo zegt hij lachend tegenover Motorsport.com. "Het is zó complex, echt belachelijk complex." Om de systemen door en door te snappen, moet je bijna voor langere tijd de schoolbanken in, stelt de Ferrari-coureur.

Studie nodig om 2026-reglementen te snappen

"We hebben er op één dag zeven meetings over gehad en het voelt alsof je een studie nodig hebt om alles volledig te snappen", aldus Hamilton. Zelf krijgt hij nog één testweek de tijd om overal aan te wennen, voordat hij de nieuwe systemen moet gebruiken om Grands Prix te gaan winnen. Aankomende week zal er nog eenmaal een driedaagse test plaatsvinden in Bahrein, alvorens de coureurs afreizen naar Australië voor de seizoensopener.