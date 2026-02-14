Hamilton heeft slecht nieuws voor F1-fans: "Zij gaan dit niet begrijpen"
Hamilton heeft slecht nieuws voor F1-fans: "Zij gaan dit niet begrijpen"
Lewis Hamilton (41) heeft slecht nieuws voor de fans van de Formule 1. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen gaan de trouwe volgers van de sport nooit begrijpen hoe de 2026-reglementen precies in elkaar steken. Hamilton zegt dat je bijna "een studie nodig hebt" om er iets van te kunnen begrijpen.
De Formule 1 heeft haar eerste wat meer publieke testweek achter de rug in Bahrein. Hoewel nog niet alles live werd uitgezonden, kregen de fans al veel meer te zien dan in Barcelona het geval was. Maar de nieuwe auto's zien, is wat anders dan ze begrijpen. Want dat laatste wordt voor de fans nog wel een uitdaging, zo is Hamilton van mening. De coureur van Ferrari denkt dat met name het stukje omtrent het energiemanagement iets is waar de fans weinig van zullen begrijpen. De zevenvoudig wereldkampioen noemt de nieuwe systemen "belachelijk complex".
F1-fans gaan nieuwe systemen "niet begrijpen" stelt Hamilton
Het energiemanagement is een belangrijke verandering in vergelijking met de voorgaande jaren. In 2026 krijgen coureurs te maken met onder meer een 'overtake mode' en een 'boost mode'. Als de batterij na een boost leeg is, zal deze weer opgeladen moeten worden. Dit alles doet een beetje aan Mario Kart denken. Maar zo simpel als Mario Kart, is het absoluut niet. Volgens Hamilton zal een doorsnee fan er niks van gaan begrijpen. "Geen enkele Formule 1-fan gaat dit begrijpen", zo zegt hij lachend tegenover Motorsport.com. "Het is zó complex, echt belachelijk complex." Om de systemen door en door te snappen, moet je bijna voor langere tijd de schoolbanken in, stelt de Ferrari-coureur.
Studie nodig om 2026-reglementen te snappen
"We hebben er op één dag zeven meetings over gehad en het voelt alsof je een studie nodig hebt om alles volledig te snappen", aldus Hamilton. Zelf krijgt hij nog één testweek de tijd om overal aan te wennen, voordat hij de nieuwe systemen moet gebruiken om Grands Prix te gaan winnen. Aankomende week zal er nog eenmaal een driedaagse test plaatsvinden in Bahrein, alvorens de coureurs afreizen naar Australië voor de seizoensopener.
Net binnen
Sainz over nieuwe F1-techniek: "Eerlijk gezegd is het gewoon hetzelfde"
- 1 uur geleden
Hamilton heeft slecht nieuws voor F1-fans: "Zij gaan dit niet begrijpen"
- 2 uur geleden
- 4
Alonso over nieuwe F1-regels: "Irritant vanuit oogpunt van coureurs"
- 3 uur geleden
Deze F1-coureurs wonen niet in Monaco en dít is waarom
- Vandaag 09:33
Klare taal van Verstappen na uitspraken Wolff over snelheid Red Bull: "Kan ons niet schelen"
- Vandaag 08:21
Russell wil FIA-ingreep bij Red Bull, McLaren luidt noodklok na zorgen over veiligheid | GPFans Recap
- Gisteren 21:52
- 3
Veel gelezen
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
Wolff wijst naar energiemanagement Red Bull en Ferrari: "Erg interessant om te zien"
- 8 februari
Column: Gedoe rondom de 'illegale' Mercedes is een klassiek geval 'eigen schuld, dikke bult'
- 7 februari
Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'
- 29 januari
Het motorschandaal van Ferrari en de 'geheime overeenkomst' met de FIA | de grootste F1-mysteries
- 7 februari