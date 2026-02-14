Max Verstappen lijkt dit jaar terug te kunnen gaan keren in de 24 uur van de Nürburgring. De organisatie van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) heeft de kalender aangepast, waardoor de viervoudig wereldkampioen een voorbereidingsrace kan rijden zonder dat dit botst met zijn verplichtingen in de Formule 1. Daar is hij blij mee.

Verstappen is erg te spreken over de medewerking van de organisatie en kijkt uit naar de uitdaging op de legendarische Nordschleife. De deelname van de Nederlander was lange tijd onzeker vanwege de overvolle Formule 1-kalender. De cruciale voorbereidingsrace, de NLS2, stond oorspronkelijk gepland op 28 maart, wat samenviel met de Grand Prix van Japan. Door de race een week te vervroegen naar 21 maart, valt deze nu precies in het gat tussen de races in China en Japan. Deze wijziging kwam mede tot stand na inspanningen van de top van Mercedes, aangezien de Limburger met een Mercedes-AMG GT3 aan de start zal verschijnen.

Oefenen

Voor Verstappen zijn de extra racekilometers op het Duitse circuit van groot belang. Hoewel hij vorig jaar september al zijn benodigde licentie behaalde, wil hij niets aan het toeval overlaten. "Ik zou dat graag willen doen. We werken eraan om het te laten lukken", zo citeert Auto, Motor und Sport. "Het is geweldig dat de organisatoren de datum hebben veranderd. Ik heb ten minste één race nodig ter voorbereiding. Als je in een auto rijdt waarmee je nog nooit op de Nordschleife hebt gereden, dan is dat simpelweg noodzakelijk, ook om alle procedures te oefenen", zo klinkt het. De overstap naar een GT3-bolide brengt namelijk specifieke uitdagingen met zich mee.

Oefenen op de details

Verstappen wijst daarbij op de routine in de pitstraat, die in de koningsklasse niet voorkomt. "Normaal gesproken doe ik bijvoorbeeld geen rijderswissel tijdens een pitstop. Op die kleine dingen wil ik me goed voorbereiden", aldus de coureur van Red Bull Racing. De 24 uur van de Nürburgring wordt verreden van 14 tot en met 17 mei. In die periode geniet de Formule 1 van een vrij weekend tussen de Grands Prix van Miami en Canada, waardoor Verstappen zonder logistieke problemen kan afreizen naar de Eifel. Eerdere deelnames van Verstappen aan races op de Nürburgring zorgden voor een explosieve stijging van de kijkcijfers op de officiële kanalen. Met de bevestigde kalenderwijziging lijkt niets een historisch optreden in de 'Groene Hel' meer in de weg te staan.

