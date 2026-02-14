Verstappen ontploft op livestream Call of Duty: "Waarom staat ie op single fire, for fuck's sake?!"

Max Verstappen (28) verschijnt regelmatig in de Twitch-stream van Team Redline en dat was ook het geval tijdens de eerste testweek in Bahrein. Verstappen schoof aan voor een potje Call of Duty, maar kwam daar voor een onaangename verrassing te staan: zijn wapen stond op single fire. En dat kwam hem duur te staan.

Terwijl hij overdag druk in de weer was met de nieuwe Red Bull-auto op het Bahrain International Circuit, trok hij zich in de avond terug op zijn kamer om te gamen. Hiervan verschenen meerdere clips op het internet, waaronder eentje waarin Verstappen in Call of Duty probeerde zijn tegenstander het zwijgen op te leggen. Verstappen kwam echter tot de onaangename ontdekking dat de modus van zijn wapen niet goed was ingesteld. In plaats van op automatisch, stond zijn wapen ingesteld op 'single fire'. En als je iets niet wil in Call of Duty tijdens close combat, is het single fire.

Verstappen verliest strijd door single fire

De single fire-optie voorkomt dat het wapen volledig automatisch vuurt. Je moet dus zelf iedere keer klikken om een kogel te vuren. Dit kan helpen munitie te besparen en vermindert de terugslag, maar over het algemeen is deze modus beter voor lange afstanden. Het liefst vermijd je single fire in gevechten van dichtbij - maar dat is precies wat Verstappen wél overkwam. Verstappen verloor het gevecht dan ook - en bleef met een mond vol tanden achter. "Wat?? Waarom staat ie op single fire?", zo riep hij hoofdschuddend. "Nee! Waarom staat ie op single fire, for fuck's sake! Oh mijn God... Ik zou hem anders hebben gehad."

Generational Max Verstappen crash out pic.twitter.com/0Xp1Ss54l0 — Laura 🦋 (@formuLau16) February 11, 2026

