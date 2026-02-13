Hadjar ruikt kans op overwinningen: "De kans is er"
Isack Hadjar, de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Oracle Red Bull Racing, kijkt voorlopig met veel vertrouwen vooruit naar het nieuwe Formule 1-seizoen. De 21-jarige Fransman, die is overgekomen van Visa Cash App RB, gelooft dat hij dit jaar direct kan meestrijden om de hoogste treden van het podium. Dat laat hij weten in de aanloop naar de start van het nieuwe tijdperk in de koningsklasse.
Hadjar werd eind vorig jaar aangekondigd als de vervanger van Yuki Tsunoda, die na een moeizaam seizoen de overstap maakte naar een rol als test- en reserverijder. Na een indrukwekkend debuutjaar in de Formule 1 en een sterke periode in de Formule 2, waar hij in 2024 als tweede eindigde, krijgt de Fransman nu de kans naast de drievoudig wereldkampioen. De promotie komt op een cruciaal moment, aangezien de sport dit jaar overstapt op volledig nieuwe technische reglementen.
Vertrouwen in overwinningen
Hadjar ziet de nieuwe regels als een enorme kans voor zichzelf en het team. De Fransman stelt dat de veranderde omstandigheden hem de mogelijkheid bieden om op gelijke voet met de gevestigde orde te beginnen. "De nieuwe 2026-reglementen zijn een reset voor iedereen", zo laat de coureur optekenen. Hij voelt zich dan ook klaar om de strijd aan te gaan met de top van het veld. "De kans van het strijden om overwinningen tegen topcoureurs blijft bestaan en dat is het belangrijkste. Maar je wilt het natuurlijk wel doen in supersnelle auto's. Dat maakt het net iets leuker", zo stelt hij in gesprek met Motorsport.com.
De nieuwe Red Bull-Ford motor
Een belangrijke factor in dat vertrouwen is de nieuwe krachtbron van Red Bull-Ford, de DM01. Hoewel Hadjar tijdens de wintertests in Bahrein te maken kreeg met een hydraulisch lek, kon hij op donderdagmiddag alsnog 87 ronden voltooien. De motor wordt door concurrenten al bestempeld als de nieuwe maatstaf voor de huidige reglementen. Ondanks een eerdere crash tijdens de testdagen in Barcelona, blijft Hadjar vol vertrouwen: "Die eerste raceoverwinning staat natuurlijk hoog op mijn lijstje - dat zou fantastisch zijn. Ik zou graag zien dat onze auto zich sneller ontwikkelt dan die van de andere teams. Ik denk dat dat ook heel leuk zou zijn."
