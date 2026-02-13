Lando Norris (26) kan niet zoveel met de harde kritiek die Max Verstappen (28) heeft geuit op de nieuwe F1-reglementen voor 2026. Verstappen vindt het hele energiemanagement maar niks en vergeleek de Formule 1 met de Formule E, de elektrische klasse. Norris countert de kritiek en stelt dat Verstappen niet verplicht is in de koningsklasse te blijven rijden.

Verstappen was gisteren in Bahrein allerminst te spreken over de nieuwe reglementen. De viervoudig wereldkampioen gaf aan het allemaal maar niks te vinden en noemde de nieuwe auto's "niet erg leuk". Volgens de Red Bull-coureur lijkt het momenteel allemaal een beetje op de "Formule E op steroïden". Daarnaast gaf hij aan dat dit niet helpt om hem in de Formule 1 te houden. Verstappen heeft immers meermaals aangegeven dat als hij het niet meer leuk vindt of zich niet kan vinden in de richting die de Formule 1 inslaat, dat hij er dan mee stopt. Volgens regerend kampioen Norris staat het Verstappen vrij om de sport te verlaten, als hij die behoefte voelt.

Norris stelt dat Verstappen 'niet moet klagen vanwege zijn salaris'

Toen Norris in Bahrein geconfronteerd werd met de uitlatingen van de Nederlander, reageerde hij koeltjes. Volgens de McLaren-coureur is er niets mis met de nieuwe regelementen. Hij omschreef zijn rit in de McLaren zelfs als "heel leuk". "Ik heb er echt van genoten", zo zei hij tegenover de media, waaronder Motorsport.com. Volgens Norris kan een coureur het eigenlijk niet maken om te klagen, gezien de torenhoge salarissen die er - zeker in het geval van Verstappen - worden overgemaakt naar hun bankrekening. "We krijgen een belachelijk hoog bedrag betaald om te rijden, dus uiteindelijk kun je niet echt klagen", zegt hij.

Verstappen hoeft hier niet te zijn

Maar als Verstappen echt geen plezier beleeft aan het 2026-seizoen dat straks in Melbourne van start gaat, dan is hij vrij om z'n koffers te pakken, stelt Norris. "Het is niet alsof hij hier móét zijn, of alsof welke coureur dan ook hier móét zijn", zo klinkt het uit de mond van de mand die vorig seizoen in Abu Dhabi zijn eerste F1-wereldtitel wist te veroveren.

