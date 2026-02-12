Verstappen is 2026-auto's nu al beu en hint op pensioen, Leclerc snelste coureur in Bahrein | GPFans Recap

We zijn alweer voorbij dag twee van de eerste officiële wintertest op het Bahrain International Circuit. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

De tweede testdag in Bahrein zit erop en het werd een uiterst interessante dag, zo kunnen we wel stellen. Qua prestaties op de baan, maar vooral ook daarbuiten. Lando Norris maakte de meeste kilometers, terwijl Charles Leclerc de snelste tijd van de dag liet noteren. Hoofdrollen waren er voor de Mercedes-soap én Max Verstappen die in kraakheldere taal liet blijken wat hij allemaal vindt van de nieuwe generatie Formule 1-auto's. Na zijn commentaren lijkt een vroegtijdig pensioen niet helemaal meer uit te sluiten.

Problemen voor Red Bull en Mercedes, Norris de kilometervreter in Bahrein

Charles Leclerc wist in de ochtendsessie van de tweede testdag in Bahrein de snelste tijd op het bord te zetten met een 1:34.273. Lando Norris was met 64 ronden de echte kilometervreter, terwijl problemen bij Red Bull en Mercedes ervoor zorgden dat die twee teams voornamelijk in de pitbox bezig waren. Lees hier de hele samenvatting van de ochtendsessie in Bahrein.

Leclerc sluit testdag twee als snelste af, meeste kilometers voor Norris

Dag twee van de testdagen in Bahrein zit er alweer op en de donderdag werd een dag waarbij er steeds meer geheimen over de aanstaande wagens onthuld leken te worden. Uiteindelijk was het Charles Leclerc die de snelste tijd van de dag wist te noteren, terwijl Lando Norris de meeste kilometers en rondjes wist te maken. Max Verstappen kwam op donderdag niet in actie. Lees hier de hele samenvatting van de middagsessie in Bahrein.

'Red Bull drijft Mercedes in het nauw: motorfabrikanten gaan nieuw FIA-reglement ondertekenen'

Mercedes lijkt na weken van politiek getouwtrek bakzeil te moeten halen met de nieuwe F1-power units. Hoewel teambaas Toto Wolff de technische voorsprong van zijn motor probeerde te relativeren, heeft een zogeheten 'super majority' van de andere vier motorfabrikanten de Duitse renstal in het nauw gedreven. Achter de schermen wordt er inmiddels gewerkt aan een nieuw, geüpdatet reglement om de mazen in de wet te dichten, meldt AutoRacer. Lees hier het hele verhaal over de rel rondom Mercedes.

Verstappen twijfelt aan toekomst door 2026-wagens: "Ik wil normaal kunnen rijden"

Max Verstappen heeft zich na de tweede testdag in Bahrein uiterst kritisch uitgelaten over de nieuwe Formule 1-wagens. De Nederlander steekt zijn ongezouten mening niet onder stoelen of banken en bestempelt de nieuwe generatie auto's als "anti-racen". Volgens Verstappen is het pure rijplezier momenteel ver te zoeken en hij vraagt zich hardop af of hij hier wel zijn gewenste plezier aan gaat beleven. Lees hier het hele verhaal over de hevige kritieken van Max Verstappen.

Verstappen gaat door over vertrek: "Dan race ik toch gewoon ergens anders"

Max Verstappen heeft donderdag met een vlammend betoog over de 2026-wagens de Nederlandse Formule 1-fan flink doen opschrikken. Verstappen is totaal niet te spreken over de wagens waarmee gereden gaan worden en liet in kraakheldere taal weten dat hij er op deze manier weinig zin meer in heeft. Nu doet hij er een schepje bovenop. Lees hier het hele verhaal met nog meer hevige kritieken van Max Verstappen.

