Dag twee van de testdagen in Bahrein zit er alweer op en de donderdag werd een dag waarbij er steeds meer geheimen over de aanstaande wagens onthuld leken te worden. Uiteindelijk was het Charles Leclerc die de snelste tijd van de dag wist te noteren, terwijl Lando Norris de meeste kilometers en rondjes wist te maken. Max Verstappen kwam op donderdag niet in actie.

Na een veelbewogen ochtend, waarin er de nodige problemen voor de teams van Red Bull Racing en Mercedes waren en het Lando Norris was die de meeste kilometers op zijn naam schreef, was het na een uurtje welverdiende pauze tijd voor de middagsessie op het Bahrain International Circuit. Met Verstappen dus aan de zijlijn, was het voor Isack Hadjar na een in het water gevallen ochtend dan toch te hopen dat hij in de middag van 'zijn' dag wél kilometers kon gaan maken. Hetzelfde gold voor Mercedes.

Hadjar en Russell de baan op

Dat lukte: Hadjar wist in de middag alsnog 87 ronden te rijden en een tijd van 1:36.561 te klokken, waarmee de data van de indrukwekkende eerste testdag van Verstappen verder kon worden aangevuld. Ook bij Mercedes was er sprake van een inhaalslag. Nadat Kimi Antonelli in de ochtend niet verder kwam dan drie ronden door een defecte krachtbron, moest het team een volledige motorwissel uitvoeren. George Russell nam het stuur in de middag over en klom ondanks de beperkte tijd naar de vierde plek in de tijdenlijst met een 1:35.466, terwijl hij 54 ronden noteerde.

Rode vlaggen

De middagsessie verliep niet zonder horten of stoten voor het overige veld. Pierre Gasly zorgde voor een rode vlag toen hij zijn Alpine met technische problemen langs de baan moest parkeren. Ook een losliggend onderdeel op het asfalt zorgde voor een kortstondige neutralisatie van de sessie. In de absolute slotfase nam de FIA de regie over voor een reeks verplichte systeemchecks. Dit resulteerde in een ook in een rode vlag, waarmee de tweede testdag even later officieel ten einde kwam. Uiteindelijk klokte Leclerc dus in zijn Ferrari een tijd van 1:34.273 en bleef daarmee Lando Norris voor, die namens McLaren een zeer productieve dag beleefde met 149 rondjes, de meeste van iedereen. Oliver Bearman sloot knap af als derde met een 1:35.394.

