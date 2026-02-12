Max Verstappen heeft donderdag met een vlammend betoog over de 2026-wagens de Nederlandse Formule 1-fan flink doen opschrikken. Verstappen is totaal niet te spreken over de wagens waarmee gereden gaan worden en liet in kraakheldere taal weten dat hij er op deze manier weinig zin meer in heeft. Nu doet hij er een schepje bovenop.

Verstappen heeft inmiddels natuurlijk alles gewonnen in de koningsklasse wat er te winnen valt en de viervoudig wereldkampioen heeft in het verleden al meermaals laten weten vooral nog voor de lol zijn leven te binden aan de Formule 1. Daar waar hij al weinig zin heeft in de overvolle kalender, kan het besturen van de pijlsnelle Formule 1-wagens hem nog in de koningsklasse behouden. Daarvoor moeten ze wel lekker te besturen zijn en moet de focus op het racen liggen. Iets waar anno 2026 verandering in lijkt te komen. De focus ligt in de nieuwe bolides op hele andere dingen dan waar de Formule 1 voor bedoeld is, meent Verstappen.

Formule E op steroïden

Eerder liet Verstappen horen wat hij van de nieuwe wagens vindt: "Management is het juiste woord om het te omschrijven. Het voelt niet echt als Formule 1. Het is een beetje Formula E op steroïden. Maar de regels zijn voor iedereen hetzelfde, dus je moet ermee omgaan. Als pure coureur geniet ik ervan om voluit te rijden, en dat kan nu niet. Er gebeurt heel veel tegelijk. Alles wat je als coureur doet, qua inputs, heeft enorme invloed op de energiekant. Voor mij is dat geen Formule 1. Dan kun je misschien beter Formula E gaan rijden, toch? Dat draait volledig om energie, efficiëntie en management."

Ergens anders racen

Verder benadrukt hij dat het voor hem op deze manier niet bepaald aantrekkelijk blijft om in deze raceklasse te blijven acteren, zeker gezien zijn brede interesse in andere takken van de motorsport. Het zijn zorgwekkende berichten voor fans die Verstappen graag in de Formule 1 volgen. De Limburger zelf haalt echter zijn schouders op en denkt dat zij hem ook prima in een andere klasse kunnen gaan volgen, waarmee hij zijn pensioendreigement nog maar eens verstevigt: "Of de Nederlandse Formule 1-fans zich nu zorgen moeten maken?", citeert NU.nl "Welnee joh, dan race ik toch gewoon ergens anders. We kunnen daar vast ook wel een barbecue houden en een leuke feesttent opzetten."

