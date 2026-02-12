Mercedes lijkt na weken van politiek getouwtrek bakzeil te moeten halen met de nieuwe F1-power units. Hoewel teambaas Toto Wolff de technische voorsprong van zijn motor probeerde te relativeren, heeft een zogeheten 'super majority' van de andere vier motorfabrikanten de Duitse renstal in het nauw gedreven. Achter de schermen wordt er inmiddels gewerkt aan een nieuw, geüpdatet reglement om de mazen in de wet te dichten, meldt AutoRacer.

De kern van het conflict draait om de compressieverhouding van de nieuwe motoren. Terwijl de regels een limiet van 16:1 voorschrijven, werd Mercedes ervan verdacht deze grens via een slimme omweg te overschrijden zodra de motor warmloopt. Dit zorgde voor grote onrust bij de concurrentie. Audi, Ferrari en Honda stuurden eerder al een gezamenlijke brief naar de FIA om opheldering te vragen. Na de eerste testkilometers op het circuit is de discussie in een stroomversnelling geraakt, waarbij de roep om een officieel ingrijpen van de autosportbond onvermijdelijk werd.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull Ford keert Mercedes de rug toe

Een cruciale factor in de doorbraak is de gewijzigde houding van Red Bull Ford. Waar de motorafdeling van het team waar Max Verstappen en Isack Hadjar voor uitkomen, zich aanvankelijk neutraal opstelde, hebben zij naar verluidt nu besloten zich aan te sluiten bij het kamp van Audi, Ferrari en Honda. Ze waren eerst namelijk zelf ook bezig om het 'foefje' rondom de compressieverhouding voor elkaar te krijgen, alleen kregen ze dit niet onder de knie. Door deze stap is er een overweldigende meerderheid ontstaan. Deze eensgezindheid onder de rivalen zou de weg hebben vrijgemaakt voor een spoedige aanpassing van de reglementen.

Wolff wilde zorgen over voordeel wegwuiven

Ondanks de felle kritiek van de concurrentie, die spreekt over een potentieel voordeel van wel twintig pk, blijft Wolff erbij dat zijn rivalen overdrijven. De Oostenrijker claimt dat de technische keuzes van Mercedes binnen de kaders van de wet vallen en dat de winst in de praktijk verwaarloosbaar is. Volgens Wolff "levert het slechts een paar pk op". Toch lijken de woorden van de teambaas de concurrentie niet te hebben gerustgesteld, aangezien zij blijven hameren op een waterdicht reglement zonder grijze gebieden.

Nieuwe regels moeten uitsluitsel bieden

De oplossing die momenteel op tafel ligt, moet de meetmethode voor de motoren verduidelijken via een aanpassing van het zogeheten OC42-document van de FIA. Het probleem zit in de meetmethode: de compressieverhouding wordt volgens de regels bij de technische inspectie gemeten bij omgevingstemperatuur, dus wanneer de motor lange tijd stil heeft gestaan en dus 'koud' is. Dit moet veranderen naar een meetmethode, waarbij de motor aan staat en dus warmloopt. Een stemming over dit nieuwe voorstel lijkt aanstaande. Het kan ook zijn dat de FIA ervoor kiest om de controlesystemen aan te passen. De motorleveranciers zouden op het punt staan de nieuwe technische reglementen te ondertekenen. Het is inmiddels niet meer de vraag of er een beperking komt voor de Mercedes-motoren, maar wanneer deze nieuwe richtlijnen officieel van kracht worden, volgens AutoRacer.