Max Verstappen heeft zich na de tweede testdag in Bahrein uiterst kritisch uitgelaten over de nieuwe Formule 1-wagens. De Nederlander steekt zijn ongezouten mening niet onder stoelen of banken en bestempelt de nieuwe generatie auto's als "anti-racen". Volgens Verstappen is het pure rijplezier momenteel ver te zoeken en hij vraagt zich hardop af of hij hier wel zijn gewenste plezier aan gaat beleven.

De nieuwe technische regels voor de koningsklasse voorzien in een 50/50 verdeling van het vermogen tussen de verbrandingsmotor en het elektrische hybride systeem. Door het wegvallen van de MGU-H is het terugwinnen van energie een stuk complexer geworden, wat coureurs dwingt tot een andere rijstijl op de rechte stukken. Verstappen is na zijn eerste ervaringen op het circuit van Sakhir niet onder de indruk van deze nieuwe dynamiek, zo kunnen we wel op zijn zachtst zeggen.

Artikel gaat verder onder video

Formule E op steroïden

Hoewel Red Bull Racing met de eerste eigen krachtbron van Red Bull Powertrains een solide indruk maakt tijdens de wintertest, is Verstappen zeer kritisch op het gevoel in de cockpit. "Om te rijden zijn ze eerlijk gezegd niet erg leuk", zo citeert Motorsport.com de Nederlander. "Management is het juiste woord om het te omschrijven. Het voelt niet echt als Formule 1. Het is een beetje Formula E op steroïden. Maar de regels zijn voor iedereen hetzelfde, dus je moet ermee omgaan. Als pure coureur geniet ik ervan om voluit te rijden, en dat kan nu niet. Er gebeurt heel veel tegelijk. Alles wat je als coureur doet, qua inputs, heeft enorme invloed op de energiekant. Voor mij is dat geen Formule 1. Dan kun je misschien beter Formula E gaan rijden, toch? Dat draait volledig om energie, efficiëntie en management."

Normaal rijden

Een groot doorn in het oog van de regerend wereldkampioen is dat coureurs niet langer de hele ronde kunnen pushen. Door de beperkte hoeveelheid elektrische energie moeten rijders op de rechte stukken gas terugnemen of eerder opschakelen om de batterij te sparen. "Ik wil gewoon normaal rijden, zoals het hoort. Zonder steeds te moeten denken: als ik iets langer of korter rem, een versnelling hoger of lager rijd, dat dat zo’n grote impact heeft op de topsnelheid. Daarbij is de grip momenteel ook vrij laag met deze banden en deze auto-configuratie. Het is een flinke stap terug ten opzichte van hoe het was."

Verstappen wil oppassen met wat hij zegt, voordat hij de mensen op zijn fabriek tegen de schenen schopt: "Aan de andere kant weet ik ook hoeveel werk er achter de schermen is verzet. Ook aan de motorzijde. Dat maakt het niet leuk om dit te zeggen. Maar als coureur wil ik ook eerlijk zijn over het gevoel. Ik weet wat er op het spel staat voor het team, met onze eigen motor en het enthousiasme van de mensen. Als ik in de auto stap, geef ik altijd alles, dat weten ze. Maar mijn enthousiasme om ermee te rijden is momenteel niet zo hoog."

Toekomst in de Formule 1

De uitspraken van Verstappen voeden de speculatie over hoe lang hij nog in de koningsklasse actief zal blijven. De Nederlander heeft al vaker aangegeven dat hij ook buiten de Formule 1 naar uitdagingen kijkt, zoals de 24 uur van de Nürburgring later dit jaar. Plezier is voor Verstappen belangrijk om er niet vroegtijdig - voordat zijn contract in 2028 afloopt - een eind aan te breien. Dat wordt zo wel lastig, meent Verstappen: "Een winnende auto alleen is voor mij niet genoeg. Het moet ook leuk zijn om te rijden. Ik ben in deze fase van mijn carrière ook bezig met andere dingen buiten de Formule 1 waar ik plezier uit haal. We weten dat we voorlopig vastzitten aan dit reglement. Dus ja, we zullen zien."

Gerelateerd