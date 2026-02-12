Problemen voor Red Bull en Mercedes, Norris de kilometervreter in Bahrein

Charles Leclerc wist in de ochtendsessie van de tweede testdag in Bahrein de snelste tijd op het bord te zetten met een 1:34.273. Lando Norris was met 64 ronden de echte kilometervreter, terwijl problemen bij Red Bull en Mercedes ervoor zorgden dat die twee teams voornamelijk in de pitbox bezig waren.

De ochtendsessie begon donderdagochtend om 08:00 uur Nederlandse tijd. De baantempereatuur was gestegen naar 36 graden Celsius en dat zou naarmate de sessie vorderde alleen maar oplopen. Ferrari kende een productieve sessie met Leclerc, waarbij de Monegask het laatste uur vooral buiten de auto terug te vinden was.

Productieve ochtend

Pierre Gasly kende namens Alpine ook een prima ochtend. De Franse wagen is vanaf dit seizoen voorzien van Mercedes-krachtbronnen, en de enkelvoudig racewinnaar zette de derde tijd neer, maar vooral viel op doordat hij 61 ronden aflegde. Ook Oliver Bearman was met zijn 55 ronden productief. Daarnaast krijgt Aston Martin steeds beter een beeld van de AMR26, want Fernando Alonso wist 46 rondjes af te leggen in de gloednieuwe wagen van Adrian Newey.

Aan de top van de tijdenlijst waren Norris en Leclerc vooral terug te vinden. Het duo wist rondetijden te rijden in de 1:34, waarbij de Ferrari-coureur dat op de rode banden deed en Norris juist op het gele rubber. Leclerc was uiteindelijk de snelste met een 1:34.273, maar vergeleken met de snelste tijd van vorig jaar tijdens het raceweekend in Bahrein is dit nog een stuk langzamer. Destijds was Oscar Piastri met een 1:29.841 de pole-sitter.

Problemen Red Bull & Mercedes

Voor Isack Hadjar was het vooral afwachten. De Fransman kon namelijk niet in actie komen door een hydraulisch lek in de RB22. Het Oostenrijkse team had daarom de schermen voor de pitbox geschoven en de gehele ochtendsessie werd gewijd aan het oplossen van het probleem.

Ook Mercedes was meer in de pitbox bezig dan daarbuiten. Kimi Antonelli kwam namelijk niet verder dan drie ronden. Mercedes liep tegen problemen aan en besloot uiteindelijk om de volledige krachtbron achter in de W17 te vervangen, waardoor ook Antonelli grotendeels langs de zijlijn moest toekijken.

