'Eerste signalen bij Red Bull positief na openingsdag in Bahrein'
Volgens De Telegraaf zijn de eerste signalen bij Red Bull Racing, na de openingsdag in Bahrein, positief. Max Verstappen wist in totaal 136 ronden te rijden, zonder noemenswaardige problemen.
Na de shakedownweek in Barcelona is de koningsklasse afgereisd naar Bahrein voor de eerste echte testweek. Alle teams zijn aanwezig en werken hun programma’s af om de wagens volledig door te gronden. Een echte krachtsverhouding is nog niet op te maken, hoewel Mercedes-teambaas Toto Wolff vooral benadrukte dat Red Bull Racing er erg indrukwekkend uitzag.
'Red Bull Racing positief gestemd na eerste testdag'
Dat men dat binnen Red Bull Racing ook zo ziet, blijkt uit de berichten in de krant. Intern zou er namelijk een positieve sfeer hangen na de eerste testdag. Dat heeft dan weer te maken met het feit dat er geen grote problemen naar boven zijn gekomne. Daarnaast was de Red Bull Ford-motor in Bahrein werederom erg betrouwbaar.
Bij het zusterteam deden zich wel problemen voor, waardoor Arvid Lindblad in het laatste deel van de middag moest uitstappen uit de VCARB03. Het ging om problemen met de brandstoftoevoer. Voor deze problemen opspeelden, wist de Engelsman echter 75 ronden te rijden met de Oostenrijkse krachtbron.
