Antonelli betrokken bij fors verkeersongeval, Viaplay past prijzen jaarabonnement aan | GPFans Recap

We zijn nog maar één nachtje verwijderd van de eerste officiële wintertest op het Bahrain International Circuit. In deze GPFans Recap zorgen wij ervoor dat jij weer helemaal up-to-date bent.

Het is inmiddels bijna tijd voor de testdagen in Bahrein en dat betekent dat we eindelijk de gloednieuwe Formule 1-wagens in vol ornaat op het circuit mogen gaan zien. Andrea Kimi Antonelli heeft echter het nodige geluk dat hij daarbij aanwezig kan zijn: de Italiaan raakte afgelopen weekend betrokken bij een behoorlijk flink verkeersongeval, waar hij godzijdank ongeschonden uit wist te komen. Ondertussen besloot men bij Viaplay om wat met de abonnementsprijzen van aankomend jaar te doen.

Zwager Verstappen na Barcelona-shakedown: 'Max positief verrast, maar Mercedes heeft voorsprong'

Nelson Piquet junior heeft verteld wat de stand van zaken is bij Max Verstappen na de Barcelona-shakedown. De Red Bull Racing-coureur heeft tegen zijn zwager gezegd dat hij positief verrast was door de Ford-power unit. Al is het nog lastig te zeggen, Piquet verwacht echter dat Mercedes bovenaan zal staan. Hij zag de Zilverpijlen namelijk het meeste doen aan sandbaggen. Lees hier het hele artikel over de uitspraken van Nelson Piquet Jr..

Antonelli betrokken bij verkeersongeval in San Marino, met de schrik vrijgekomen

De negentienjarige Formule 1-coureur Andrea Kimi Antonelli is afgelopen weekend betrokken geraakt bij een auto-ongeluk in San Marino. Het ongeval gebeurde op een weg in Serravalle, San Marino. Volgens een rapport van de politie botste een auto tegen een lantaarnpaal aan de rechterkant van de rijbaan. Vervolgens werd de auto naar het midden van de weg geslingerd, waar hij tweemaal tegen de middenvangrail botste, om uiteindelijk tot stilstand te komen tegen een muurtje aan de tegenoverliggende zijde. Lees hier het hele artikel over het verkeersongeval van Kimi Antonelli.

Mercedes bevestigt: Antonelli betrokken bij auto-ongeluk, maar ongedeerd

Het team van Mercedes heeft middels een statement bevestigd dat Kimi Antonelli zaterag betrokken is geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk in San Marino. De negentienjarige Italiaan is daarbij zelf ongedeerd gebleven. "Kimi heeft de politie gebeld, die vervolgens ter plaatse kwam", leest het onder andere. Zijn auto was het enige voertuig dat betrokken was bij het ongeval en hoewel de auto beschadigd raakte, bleeft Kimi volledig ongedeerd. Lees hier het hele artikel over de bevestiging van het verkeersongeval van Kimi Antonelli.

Hamilton-fans zwaar verdeeld over Kim Kardashian-date: "Extreem hypocriet van hem"

Lewis Hamilton en Kim Kardashian lijken officieel aan het daten en hoewel je natuurlijk blij kunt zijn voor de Britse coureur dat hij 'de liefde' wellicht weer kan gaan vinden, zijn zijn fans er behoorlijk over verdeeld. Het gaat daarbij vooral om de achtergrond van Kardashian, die volgens sommigen lijnrecht tegenover de idealen van Sir Lewis staat. Lees hier het hele artikel over de controverse rondom Kim Kardashian.

Viaplay doorbreekt trend en komt met 'kortingsactie' voor Formule 1-seizoen

Viaplay heeft in de aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen een opvallende stap gezet door de prijzen voorlopig niet te verhogen. In plaats daarvan probeert de streamingdienst sportliefhebbers aan zich te binden met een tijdelijk goedkoper jaarabonnement zonder reclame-onderbrekingen. Hiermee hoopt het platform fans terug te halen die na het vorige seizoen hun abonnement hadden opgezegd. Lees hier het hele artikel over de acties bij Viaplay.

