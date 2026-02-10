close global

Mercedes bevestigd: Antonelli betrokken bij auto-ongeluk, maar ongedeerd

Jan Bolscher
Het team van Mercedes heeft middels een statement bevestigd dat Kimi Antonelli zaterag betrokken is geraakt bij een eenzijdig auto-ongeluk in San Marino. De negentienjarige Italiaan is daarbij zelf ongedeerd gebleven.

De Italiaanse tak van Motorsport.com bracht dinsdagochtend naar buiten dat Mercedes-coureur Kimi Antonelli is afgelopen zaterdag betrokken was geraakt bij een verkeersongeval. Het ongeval gebeurde op een weg in Serravalle, San Marino. Volgens een rapport van de politie botste een auto tegen een lantaarnpaal aan de rechterkant van de rijbaan. Vervolgens werd de auto naar het midden van de weg geslingerd, waar hij tweemaal tegen de middenvangrail botste, om uiteindelijk tot stilstand te komen tegen een muurtje aan de tegenoverliggende zijde. Antonelli reed op het moment van de crash in een Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ "Motorsport Collectors Edition", een auto die hij op zes februari cadeau kreeg van de Duitse grootmacht.

Antonelli betrokken bij eenzijdig verkeersongeval

Volgens de reconstructie van de ter plaatse tussenbeide gekomen autoriteiten bedroeg het totale traject van de crash ongeveer 144 meter, een gegeven dat wijst op een hoge snelheid op het moment van het ongeval. Het team van Mercedes heeft inmiddels middels een statement bevestigd dat Antonelli inderdaad betrokken is geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval.

Met de schrik vrijgekomen

"Kimi heeft de politie gebeld, die vervolgens ter plaatse kwam", leest het onder andere. Zijn auto was het enige voertuig dat betrokken was bij het ongeval en hoewel de auto beschadigd raakte, bleeft Kimi volledig ongedeerd. Antonelli komt later deze week in actie tijdens de testweek in Bahrein, die op woensdag, donderdag en vrijdag verreden wordt.

