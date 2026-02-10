De negentienjarige Formule 1-coureur Andrea Kimi Antonelli is afgelopen weekend betrokken geraakt bij een auto-ongeluk in San Marino. Het team van Mercedes heeft inmiddels laten weten dat de jonge Italiaan in orde is.

Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli is afgelopen weekend betrokken geraakt bij een verkeersongeval. Het ongeval gebeurde op een weg in Serravalle, San Marino. Volgens een rapport van de politie botste een auto tegen een lantaarnpaal aan de rechterkant van de rijbaan. Vervolgens werd de auto naar het midden van de weg geslingerd, waar hij tweemaal tegen de middenvangrail botste, om uiteindelijk tot stilstand te komen tegen een muurtje aan de tegenoverliggende zijde. Antonelli reed op het moment van de crash in een Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ "Motorsport Collectors Edition", een auto die hij op zes februari cadeau kreeg van de Duitse grootmacht.

Volgens de reconstructie van de ter plaatse tussenbeidegekomen autoriteiten bedroeg het totale traject van de crash ongeveer 144 meter, een gegeven dat wijst op een hoge snelheid op het moment van het ongeval. Antonelli is echter met de schrik vrijgekomen, zo meldt de Italiaanse journalist Roberto Chinchero. Chinchero zou van het team van Mercedes zelf te horen hebben gekregen dat Antonelli het goed maakt, en gewoon deel zal nemen aan de testweek in Bahrein, die woensdag van start gaat.

