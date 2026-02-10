Nelson Piquet junior heeft verteld wat de stand van zaken is bij Max Verstappen na de Barcelona-shakedown. De Red Bull Racing-coureur heeft tegen zijn zwager gezegd dat hij positief verrast was door de Ford-power unit. Al is het nog lastig te zeggen, Piquet verwacht echter dat Mercedes bovenaan zal staan. Hij zag de Zilverpijlen namelijk het meeste doen aan sandbaggen.

De eerste wintertest van het Formule 1-seizoen 2026 vond twee weken geleden plaats in Spanje. Voor een gloednieuwe motorleverancier met slechts twee teams, Racing Bulls en Red Bull, deed Ford het absoluut niet slecht. Ze legden 624 ronden af, terwijl Mercedes en Ferrari ieder met drie teams respectievelijk 1134 en 991 ronden voltooiden. Een probleemloze test was het niet, aangezien Verstappens nieuwe teamgenoot Isack Hadjar met een flinke klapper in de bandenstapels eindigden op de dinsdag. Piquet vond de Limburger desondanks optimistischer dan verwacht. Maar hij ziet dat er ook spelletjes worden gespeeld om de FIA op het verkeerde been te zetten, en vooral Mercedes zou zich daar schuldig aan bevinden.

Verstappen verrassend positief na Barcelona

"Hij was vooral verrast dat ze best veel kilometers hebben kunnen rijden", begon Piquet over Verstappen bij de Pelas Pistas-podcast. "Normaal gesproken kijkt Max er een beetje pessimistisch naar, maar weet je wat? Hij zei: 'Nou, we hebben meer dan honderd ronden gedaan.' Het is alleen nog lastig te zeggen wie waar qua snelheid staat." De in Duitsland geboren Braziliaan denkt dat de teams aan sandbaggen doen. Dat is het expres langzamer rijden dan dat je daadwerkelijk kunt om niet de aandacht te trekken.

Mercedes probeerde aandacht van FIA te voorkomen

"Alle teams gingen van het gas. Wat ze namelijk willen voorkomen, is dat er een politiek probleem ontstaat waarbij de FIA een aantal teams die een grote voorsprong hebben, in de gaten gaat houden om mogelijk in te grijpen", vervolgde Piquet. "Iedereen zegt dat Mercedes qua technologie een voorsprong heeft op de anderen. Zij zouden meer van het gas zijn gegaan, zodat niemand Mercedes onder de loep zou nemen. Dus hoe de pikorde gaat zijn, is lastig te zeggen, maar Max verbaasde zich vooral over het feit hoeveel ronden ze konden doen op de eerste dag."

