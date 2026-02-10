Lewis Hamilton en Kim Kardashian lijken officieel aan het daten en hoewel je natuurlijk blij kunt zijn voor de Britse coureur dat hij 'de liefde' wellicht weer kan gaan vinden, zijn zijn fans er behoorlijk over verdeeld. Het gaat daarbij vooral om de achtergrond van Kardashian, die volgens sommigen lijnrecht tegenover de idealen van Sir Lewis staat.

Hamilton lijkt in de winterstop van de Formule 1 voor het eerst in lange tijd het daten weer opgepakt te hebben. Het gaat om niemand minder dan reality-tv-superster Kim Kardashian. De twee zouden eerder volgens diverse berichten een romantisch weekend hebben doorgebracht in het Verenigd Koninkrijk, waar de geruchtenmolen over hun relatiestatus op volle toeren draait. Kardashian zou met haar privéjet naar het Verenigd Koninkrijk zijn gevlogen voor een verblijf van slechts 24 uur. Iets dat natuurlijk breed uitgemeten werd, maar niet bevestigd was. Verder was er ook radiostilte vanuit het vermeende koppel zelf.

Artikel gaat verder onder video

Aanwezig op Super Bowl

Daar hebben ze nu echter wel een einde aan gemaakt. Hamilton en Kardashian verschenen namelijk samen bij Super Bowl LX, het wereldberoemde jaarlijkse Amerikaanse sportevenement, dat met 29-13 door de Seattle Seahawks gewonnen werd ten faveure van de New England Patriots. Met de verschijning leken Hamilton en de 45-jarige Kardashian toch wel een signaal aan de buitenwereld willen af te geven dat het toch echt menens is wat betreft hun datingaspiraties. Een nieuwtje die ook op de subreddit met fans van Hamilton is doorgedrongen.

Israël/Palestina

Op de 'fanpagina' van de Brit is namelijk een topic verschenen met de titel 'So it's true', waarin toch de achtergrond van Kardashian in twijfel wordt getrokken. Er wordt onder meer aangestipt dat de Amerikaanse 'Pro Israël' is, terwijl sommige Hamilton-fans haar zelfs bestempelen als 'zionist'. Dit terwijl Hamilton zich in het verleden meermaals steunend over Palestina heeft uitgesproken. "Het is zijn privéleven, maar laten we tegelijkertijd niet doen alsof dit niet extreem hypocriet van hem is. Zij is een overtuigde zionist. Niets wat hij over Gaza zegt, klinkt nog oprecht", zo schrijft een boze fan. "Ik vind het vreemd wanneer publieke figuren die zich openlijk uitspreken voor hun activisme, vervolgens een relatie aangaan met iemand die lijnrecht tegenover hun uitgesproken standpunten staat. Het maakt hen op de een of andere manier een stuk minder geloofwaardig. Iets soortgelijks gebeurde met Taylor Swift, hoewel dat natuurlijk een heel ander verhaal is", voegt een ander toe.

Hate speech is never OK or excusable. I stand together with the Jewish community and call on the terrible violence and hateful rhetoric towards them to come to an immediate end. — Kim Kardashian (@KimKardashian) October 24, 2022

Donald Trump

Niet alleen haar standpunt in de hele Israël/Palestina-oorlog wordt uitgemeten door de fans: "Om nog maar te zwijgen van het feit dat ze echt dierenbont gebruikt, zich totaal niet bekommert om het milieu en Trump steunt. Het zou me niet uitmaken als hij iemand anders had gekozen, maar zij is de slechtste keuze ooit", zo stelt weer iemand. "Eerlijk gezegd heb ik een beetje respect voor hem verloren. Geassocieerd worden met iemand als zij, dat slaat me tegen de borst. De Kardashian-familie is tot in de kern giftig. Als je hun soort energie in je leven wilt toelaten, moet je wel heel erg in de put zitten", zo voegt een ander toe. Over het algemeen zijn de meeste fans op de Hamilton-pagina verbolgen over zijn gezelschap, terwijl ook enkelen het voor hem opnemen: "Ik snap echt niet waarom iedereen hier zo boos over is. Niemand van ons kent hem of haar. Waarom niet gewoon blij voor hem zijn als het hem gelukkig maakt? Mensen reageren alsof het hen persoonlijk raakt, het is gewoon raar."

Gerelateerd