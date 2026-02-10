Viaplay heeft in de aanloop naar het nieuwe Formule 1-seizoen een opvallende stap gezet door de prijzen voorlopig niet te verhogen. In plaats daarvan probeert de streamingdienst sportliefhebbers aan zich te binden met een tijdelijk goedkoper jaarabonnement zonder reclame-onderbrekingen. Hiermee hoopt het platform fans terug te halen die na het vorige seizoen hun abonnement hadden opgezegd.

De actie, die tot eind maart loopt, biedt een extra korting van 20 euro op het reguliere jaarbedrag, zo meldt TotaalTV. Waar een jaarabonnement normaal gesproken 199 euro kost bij vooruitbetaling, kunnen abonnees nu voor 179 euro instappen. Dit komt neer op een bedrag van 14,92 euro per maand, wat aanzienlijk lager ligt dan de 21,99 euro die voor een los maandabonnement wordt gevraagd. Het richt zich hierbij onder meer op de fans van de autosport die na afloop van het vorige raceseizoen zijn afgehaakt en hun abonnement tijdelijk hebben beëindigd, zo klinkt het over de strategie.

Artikel gaat verder onder video

Geen prijsverhoging in maart

Opvallend is dat de streamingdienst ditmaal breekt met de traditie van prijsstijgingen in het voorjaar. "In tegenstelling tot de afgelopen jaren voert Viaplay dit jaar rond de maand maart geen prijsverhoging door", aldus de berichtgeving. Hoewel dit goed nieuws is voor de consument, betekent dit niet dat een verhoging later dit jaar volledig is uitgesloten. Juist daarom zou het vastleggen van een jaarabonnement tegen het huidige actietarief nu extra interessant kunnen zijn voor de trouwe kijker.

F1 TV

Ondanks de kortingsactie blijft Viaplay duurder dan de eigen streamingdienst van de Formule 1-eigenaar FOM. Een jaarabonnement op F1 TV Premium is verkrijgbaar voor ongeveer 145 euro. Bij die dienst kunnen fans bovendien naar beelden in 4K-kwaliteit kijken en is het mogelijk om het account te delen of op meerdere schermen tegelijkertijd te streamen. "Wie alleen naar Formule 1 kijkt is ook met deze actie duurder uit dan met het duurste premiumabonnement van F1 TV", zo wordt gesteld. Voor bestaande klanten van F1 TV is er zelfs een standaardabonnement dat nog eens 50 euro goedkoper uitvalt.

Gerelateerd