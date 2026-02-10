Red Bull Racing-teambaas Mekies mist eerste testweek in Bahrein na medische ingreep
Red Bull Racing moet het tijdens de eerste testweek in Bahrein zonder teambaas Laurent Mekies zien te stellen. De Fransman reist niet af naar het circuit vanwege een medische ingreep, zo weet De Telegraaf.
De Formule 1 is uit haar winterslaap ontwaakt. Alle elf teams hebben de livery voor aankomend seizoen gepresenteerd, de shakedown-week in Barcelona is achter de rug en de eerste testweek in Bahrein staat op het punt van beginnen. De formaties krijgen aanstaande woensdag, donderdag en vrijdag de kans om op het Bahrain International Circuit het nieuwe materiaal te testen, waarna er tussen 18 februari en 20 februari nog eens drie testdagen worden afgewerkt. Waar in Barcelona met name achter gesloten deuren werd gekeken of de motoren wilden starten en alle systemen werkten, zullen de teams in Bahrein langzaam maar zeker richting competitieve rondetijden gaan werken.
Testweken in Bahrein breken aan
Van de eerste testweek wordt alleen steeds het laatste uur live uitgezonden. Wel is constant de live timing beschikbaar, iets wat in Barcelona ook niet het geval was. Vanaf donderdag zijn er daarnaast fans toegestaan op het circuit. De tweede testweek in Bahrein wordt volledig van begin tot eind in beeld gebracht. Op basis van de testweek in Barcelona kan er nog vrijwel niets gezegd worden over de competitviteit van de verschillende teams, al is de algemene consensus wel dat Mercedes het goed voor elkaar lijkt te hebben qua betrouwbaarheid. De Duitse formatie wist verdeeld over drie dagen ruim vijfhonderd ronden af te werken.
Teambaas Red Bull Racing ontbreekt tijdens eerste testweek Bahrein
Ook Red Bull Racing maakte indruk met de betrouwbaarheid van de DM01, de eerste motor vanuit het Red Bull Powertrains-project. Het team van Max Verstappen en Isack Hadjar zal het deze week in Bahrein echter zonder teambaas Laurent Mekies moeten doen. De Fransman reist niet af naar het circuit, omdat hij een 'kleine, routinematige medische ingreep' heeft ondergaan, zo weet De Telegraaf vanuit Red Bull Racing. De tweede testweek zal Mekies gewoon van de partij zijn. De eerste Grand Prix wordt op zondag 8 maart verreden in Australië.
