Lars Leeftink

Vrijdag 12 mei 2023 19:44 - Laatste update: 20:21

Lewis Hamilton heeft één van de grootste fouten onthuld die een coureur kan maken op weg naar een Grand Prix-weekend. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen moet een F1-coureur dit proberen te vermijden.

Vooruitlopend op de Grand Prix van Miami onthulde Hamilton dat hoewel hij altijd fit en gezond wil blijven, hij een paar dagen voordat hij in de auto stapt geen beentrainingen zou doen. De zevenvoudig wereldkampioen legde in een gesprek met <a title="ESPN" href="https://www.youtube.com/watch?v]=RFzvpUqhWqQ">ESPN uit waarom het zo'n grote fout was om te maken. "Ik zou geen beendag willen doen twee dagen voordat ik in de auto stap, want dan denk je: 'Ik heb noedelpoten'", benadrukte Hamilton. Dit had uiteindelijk ook impact op zijn prestaties tijdens de race. Hij geeft dan ook de tip mee dat geen enkele coureur, in zowel het heden als in de toekomst, hem hierin na moet doen.

Hamilton's trainingsschema

De zevenvoudig wereldkampioen wilde echter graag zijn normale opbouw naar een race beschrijven. Hoe bereidt hij zichzelf het beste voor op een race en blijft hij in vorm? Hamilton onthult dat hij twee keer per dag traint. “Maandag [na de race in Bakoe] was mijn vrije dag, maar ik gebruikte het niet echt als vrije dag. Ik heb 's ochtends 12 km hardgelopen, daarna de hele middag gezoomd en ben 's avonds nog een uur en 30 minuten in de sportschool geweest. Dat was spieropbouwend krachtwerk. Vandaag liep ik vanmorgen om 06.30 uur een run van 10 km. Toen was het daarna allemaal kernkracht, bilspieren en heupoefeningen, al dat soort werk. Het schema hangt echt af van wat je te wachten staat."

Toekomst Hamilton

Hamilton heeft aan het einde van het seizoen geen contract meer bij Mercedes en is zelfs op zijn 38ste nog van grote waarde voor elk team op de grid. Hoewel alles erop wijst dat hij bij het team blijft waarmee hij zes van zijn wereldtitels heeft gewonnen sinds hij in 2013 kwam, is het zolang hij niet getekend heeft alles behalve uitgesloten dat hij in 2024 toch nog ergens anders een poging gaat wagen om een kampioenschap te veroveren.