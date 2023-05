Lars Leeftink

Vrijdag 12 mei 2023 19:05 - Laatste update: 19:07

Max Verstappen maakt zich nog totaal geen zorgen over de geruchten dat de concurrentie, Aston Martin, Ferrari en Mercedes, richting de races in Europa flinke upgrades zullen brengen. De teams hebben een voordeel achter de schermen dankzij de straf voor Red Bull Racing, maar op de baan is het in 2023 de regerend wereldkampioen die aan het domineren is.

Dankzij de straf waar het team nog tot eind oktober mee moet werken, 10% minder windttunneltijd na het overschrijden van de budgetcap in 2021, heeft de concurrentie een voordeel op Red Bull. Met dit voordeel wordt zeker richting het midden en einde van het seizoen verwacht dat Red Bull teams als Ferrari en Mercedes meer in de buurt ziet komen, terwijl Aston Martin een nog groter voordeel heeft op alle drie de teams. Verstappen lijkt er nog niet erg gespannen over.

Geen zorgen

Na de race in Miami, tijdens de persconferenties, liet Verstappen duidelijk merken zich niet al te druk te maken over de upgrades van de concurrenten die er richting de races in Europa aan zitten te komen, te beginnen in Imola. "Ik denk dat we een behoorlijk voordeel hebben, vooral in de race. Wel denk ik dat sommige auto's op bepaalde circuits in een enkele ronde dichtbij komen of voor ons staan, zoals in Bakoe. Maar dat voordeel in race pace is denk ik vrij groot op dit moment." Vervolgens herrinerde Verstappen de rest er ook aan dat niet alleen de concurrentie met upgrades komt. "Het is niet alsof de anderen met nieuwe onderdelen komen en wij stilstaan, dus hopelijk kunnen we gewoon zo doorgaan.”

2023

Geen zorgen dus voor Verstappen, iets wat gezien het verloop van 2023 tot nu toe helemaal niet zo gek is. De Nederlander heeft nu al meer dan dertig punten voorsprong op zijn totaal van vorig jaar na vijf races, toen hij het record vestigde voor meeste aantal punten en zeges in een Formule 1-seizoen. Deze records, samen met het hoogste aantal podiumplekken in een F1-seizoen uit 2021, zou de Nederlander in 2023 prima kunnen verbreken gezien zijn huidige start en vorm. De Nederlander won al drie races, eindigde vijf keer na vijf races op het podium en heeft veertien punten voorsprong op teamgenoot Pérez.