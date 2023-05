Lars Leeftink

Voor zes coureurs is het in 2023 erop of eronder, gezien hun aflopende contract aan het einde van het seizoen. Na vijf races maken een paar van deze coureurs indruk, terwijl er andere coureurs zijn die zich nu al zorgen moeten maken over hun toekomst in de sport.

Het seizoen 2023 kent drie rookies, een paar coureurs die terug zijn gekeerd in de sport en een paar coureurs die behoorlijk lange contracten hebben. De langste is voor Max Verstappen, die tot eind 2028 nog contract heeft. Lando Norris zit nog tot eind 2025 bij McLaren, terwijl er ook aardig wat coureurs tot eind 2024 contract hebben. Voor een paar coureurs is het, voor de buitenwereld, onbekend hoe lang hun contract duurt. Het enige wat bekend is, is dat het om meerjarige contracten gaat. Hoe doen de zes coureurs die eind dit jaar geen contract meer hebben het tot nu toe?

We beginnen bij AlphaTauri, waar Yuki Tsunoda net zoals de voorgaande twee seizoenen momenteel rijdt met een aflopend contract. De afgelopen twee jaar besloot het team telkens met een jaar te verlengen, maar extreem veel indruk maakte de Japanner nog niet. Ook in 2023 lukt hem dit nog niet echt, met drie keer een P11 en twee keer een P10. Gezien de kwaliteiten van de AT04 van AlphaTauri niet per se hele slechte resultaten, maar het is wellicht niet de stap waar het team op gehoopt had. Toch is het teamgenoot Nyck de Vries die momenteel meer onder druk staat dan Tsunoda.

Officieel is het contract van Lewis Hamilton, nog steeds op zoek naar zijn achtste wereldkampioenschap, bij Mercedes nog tot eind dit jaar geldig. Beide partijen hebben echter al aangegeven dat de Brit wel gaat verlengen en nog een jaar, of misschien wel meerdere jaren, door zal gaan. Gezien de huidige dominantie van Red Bull Racing is het wel de vraag of hij in het huidige tijdperk qua auto's nog een kans gaat krijgen op zijn achtste titel. De kans is namelijk minder groot dat Hamilton in 2026 nog steeds actief is in de Formule 1 als de nieuwe motorreglementen ingevoerd worden.

Lance Stroll heeft dit jaar Alonso als concurrent, maar moet tot nu toe wel toegeven dat de Spanjaard hem aan het verslaan is. De Canadees eindigde tot nu toe op P6, P4, P7 en P12, met een DNF in Saoedi-Arabië. Alonso eindigde ondertussen altijd minimaal op P4 en zelfs vier keer op P3. Van de acht topcoureurs staat Stroll laatste (P8) in het kampioenschap met 27 punten. De Canadees zal wellicht niet al te veel onder druk staan vanwege de aanwezigheid van Lawrence Stroll bij Aston Martin en de huidige prestaties van het team in het algemeen, maar het zal niet de positie zijn waarin Stroll wil zitten.

Zhou Guanyu

De Chinees Zhou Guanyu kreeg eind vorig jaar het vertrouwen om in 2023 te laten zien dichter in de buurt te kunnen komen van Valtteri Bottas. Tot nu toe heeft de Chinees het lastig. Met een DNF, twee keer een zestiende plaats en een dertiende plaats kan Zhou nog niet veel indruk maken. Alleen tijdens de Grand Prix van Australië veroverde hij dankzij zijn P9 twee puntjes, maar dit was vanwege veel uitvalbeurten van andere coureurs die voor hem reden. Hierbij moet wel gezegd worden dat Alfa Romeo net zoals AlphaTauri niet over de beste auto beschikt in 2023, maar Zhou bewijst tot nu toe zichzelf ook geen dienst door matig te presteren.

Kevin Magnussen bleef bij Haas terwijl zijn oude teamgenoot Mick Schumacher vertrok, maar tot nu toe verloopt het seizoen 2023 nog niet erg soepel voor de ervaren coureur. De Deen veroverde wel twee keer een P10 en dus twee punten in totaal, maar de rest van de resultaten zijn nog niet hoopgevend: P13, P17 en P13. De Deen wordt tot nu toe verslagen door zijn teamgenoot Nico Hülkenberg, waardoor de druk in 2023 op Magnussen ligt. In 2022 was dit nog Schumacher.

Logan Sargeant

Tot slot Logan Sargeant, die dit jaar van Williams de kans krijgt naast Alexander Albon. De Amerikaan heeft tot nu toe echter weinig indruk gemaakt. Zijn resultaten: P12, P16, P16, P16 en P20. In een Williams die, zo laat teamgenoot Alexander Albon zien, beter kan dan rijden in de achterhoede weet Sargeant nog niet het maximale uit de auto te halen. Voor nu zal de druk niet hoog liggen, maar bij Williams hebben ze genoeg coureurs om het stokje tijdens of na dit seizoen over te nemen van Sargeant.