Vrijdag 12 mei 2023

Volgens Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing, zijn er een paar bochten aan te wijzen waardoor Max Verstappen tijdens de Formule 1 Grand Prix van Miami van afgelopen weekend van P9 naar P1 kon gaan om de race te winnen.

Verstappen was ongelukkig tijdens Q3 in Miami, waar hij het moest doen met P9 dankzij een late crash van Charles Leclerc. Deze crash veroorzaakte een rode vlag, waardoor de Nederlander niet een tweede snelle ronde kon rijden. Concurrent Pérez veroverde pole position, maar dit zou voor de Nederlander uiteindelijk niet veel uitmaken. Verstappen won vanaf P9 de Grand Prix van Miami, met Pérez op P2. Daardoor is het gat met de Mexicaan gegroeid naar veertien punten in het voordeel van de Nederlander.

Horner over race Verstappen

In gesprek met Motorsport.com zegt Horner dat hij wel kan aanwijzen waar Verstappen in Miami de meeste schade aanrichtte. "In de bochten drie, vier, vijf en zes. Max was geweldig in die sector. Over de hele ronde was hij snel, maar sector één is waar Max echt veel schade aanrichtte. Ik denk dat dat te maken heeft met hoe die bochten vloeien, maar het is lastig om een bepaald punt van consistentie aan te wijzen. Max was daar gewoon het hele weekend snel."

Duel Verstappen en Pérez

Het scenario dat Pérez en Verstappen met elkaar moesten strijden om P1 in Miami werd voor de race al met beide coureurs doorgenomen. Dit zegt Horner. "Dat bespraken we op zondagochtend. Ik zei dat ze vrij waren om te racen zolang ze het clean hielden. Ze moesten het team en elkaar respecteren. Ze raceten hard, maar eerlijk en ze gaven elkaar genoeg ruimte en respect. Max was echt geweldig. Maar er is nog een lange, lange weg te gaan. Er is slechts veertien punten verschil tussen de twee coureurs, en nog achttien races te gaan met vijf sprintraces. Er kan nog ontzettend veel gebeuren."