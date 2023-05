Lars Leeftink

Helmut Marko heeft duidelijk gemaakt het niet eens te zijn met de ingreep van de FIA afgelopen weekend om de DRS-zones in Miami in te korten. Volgens de adviseur van Red Bull Racing moet de FIA stoppen met 'op manipulatieve wijze tussenbeide komen'.

Sinds het nieuwe tijdperk is begonnen kon alleen Ferrari aan het begin van 2022 even concurreren met Red Bull. De andere teams hebben tot nu toe het nakijken en moeten zich tevreden stellen met de troostprijzen. Zeker in 2023, waarin Red Bull al vier keer een een-tweetje heeft veroverd, is dit het geval. Marko zag de FIA in Miami een poging wagen om wat te doen aan deze dominantie door de DRS-zones korter te maken. Dit is in ieder geval de interpretatie van Marko. Red Bull heeft dankzij ontwerper Adrian Newey namelijk een trucje ontworpen waardoor het veel meer snelheid kan genereren tijdens het gebruik van de DRS. Marko ziet de actie van afgelopen weekend vanuit de FIA als een poging om Red Bull zwakker te maken.

Marko boos op FIA

In gesprek met MotorsportMagazine geeft Marko aan dat hij met Red Bull niet blij was dat de DRS-zones ingekort werden in Miami. "Inhalen is altijd al moeilijk geweest. Dus als de DRS-zones worden verkort, dan weet je waarom. Ze moeten stoppen met op zo'n manipulatieve wijze tussenbeide proberen te komen." Met het trucje genereert Red Bull op de rechte stukken met DRS-zones zoveel meer snelheid dat inhalen een stuk makkelijker is en het team een voordeel heeft op de rest van het veld. Dit terwijl de auto op zichzelf ook al een stuk sneller is dan de auto's van de negen andere teams.

De FIA slaagde er echter niet in om de race op deze manier spannender te maken, want Red Bull zou ook in Miami weer op P1 en P2 eindigen. Max Verstappen won de race dankzij een fantastische comeback vanaf P9 en een sterke stint op de harde band. Hierbij gebruikte hij die veelbesproken snelheid van de DRS van de RB19 om langs meerdere coureurs te komen. Teamgenoot Sergio Pérez, de grootste concurrent van Verstappen in 2023, moest genoegen nemen met P2.