Hoe laat begint het sprintweekend in Miami?

Het Formule 1-spektakel is naar de Verenigde Staten afgereisd voor de eerste van de drie Grands Prix in het land. De race in Miami staat dit weekend op het programma en het is tevens het tweede sprintweekend van het jaar.

De koningklasse kende haar eerste sprintweekend van 2024 in China. Daar wist Max Verstappen, ondanks zijn vierde startplek tijdens de sprintrace, toch te winnen. Ook de pole position ging naar de Nederlander toe, evenals de winst op zondag. Dat zorgt voor een puntentotaal van 110. Nummer twee en teamgenoot Sergio Pérez heeft er momenteel 85 en Charles Leclerc bezet de derde plek met 76 punten.

Miami International Autodrome

De race in Miami staat sinds 2022 op de Formule 1-kalender en de baan is dan ook speciaal voor koningsklasse uit de grond gestampt. Het circuit ligt rondom het Hard Rock Stadium, maar initieel was het plan om een stratencircuit in de stad zelf op te leveren. Het Miami International Autodrome is uiteindelijk het strijdtoneel dit weekend. Het circuit is 5.4 kilometer lang en aankomende zondag worden er 57 ronden gereden. Het (race)ronderecord heeft Max Verstappen in 2023 neergezet met een 1:29.708. Er zijn daarnaast drie DRS-zones op de baan terug te vinden en dat biedt inhaalmogelijkheden voor de coureurs.

Tijdschema Grand Prix van Miami

In Miami gaat het tweede sprintweekend van 2024 van start. De eerste en enige vrije training vindt plaats om 18:30 uur Nederlandse tijd op vrijdag. Om 22:30 uur gaat het veld kwalificeren voor de sprintrace die zaterdag om 18:00 uur op het programma staat. Om 22:00 uur vindt vervolgens de kwalificatie plaats voor de Grand Prix van Miami, die op zondag 5 mei om 22:00 uur van start gaat.

Overzicht tijden

Vrijdag 3 mei

18:30 uur: eerste vrije training

22:30 uur: sprintkwalificatie

Zaterdag 4 mei

18:00 uur: sprintrace

22:00 uur: kwalificatie

Zondag 5 mei

22:00 uur: Grand Prix van Miami

