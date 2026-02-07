In deze GPFans Recap nemen we je mee langs het meest opvallende nieuws van de dag. Zo ben jij binnen een paar minuten op de hoogte van alles wat er zich heeft afgespeeld in de wereld van de Formule 1.

Met vandaag onder andere uitleg van teambaas James Vowles, over waarom Williams de testweek in Barcelona heeft gemist. De Brit legt uit dat een bewuste gok er uiteindelijk voor zorgde dat de reis naar Spanje niet gemaakt kon worden. Verder heeft Oscar Piastri vertelt over de Papaya-regels binnen het team van McLaren in 2025, heeft Lando Norris laten optekenen veel bewondering voor Max Verstappen te hebben en is Juan Pablo Montoya van mening dat Red Bull Racing dit jaar mogelijk de prijs betaalt voor keuzes van het afgelopen jaar. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Williams miste shakedown in Barcelona door bewuste gok in ontwerp FW48

Williams heeft de cruciale shakedown in Barcelona eind januari gemist, een flinke domper die volgens teambaas James Vowles is te wijten aan een bewuste gok in het ontwerpproces van de FW48. Het team heeft er bewust voor gekozen om de beslissingen over chassis en aerodynamica zo lang mogelijk uit te stellen, om zo maximale performance te kunnen garanderen, maar heeft daarbij de schaalgrootte van de operatie onderschat. Terwijl de concurrentie honderden kilometers aflegde op het Circuit de Barcelona-Catalunya, moest Williams de eerste meters van de nieuwe bolide uitstellen. Meer lezen over de gok van Williams? Klik hier.

Norris: "Duidelijk dat ik een andere benadering heb dan bijvoorbeeld Verstappen"

Lando Norris vertelt veel bewondering te hebben voor Max Verstappen en dat hij soms zelf wat meer van de eigenschappen van de Nederlander zou willen hebben, ondanks dat hij tevreden is met zijn basisniveau op dit moment. Tegenover Motorsport.com zegt Norris: "Ik denk dat het vrij duidelijk is dat ik een andere mentaliteit en een andere benadering heb dan bijvoorbeeld Max. Of dat goed of slecht is, mag je zelf beslissen. Er zijn heel veel dingen aan Max die ik bewonder en waarvan ik soms zou willen dat ik er hier en daar iets meer van had. Maar ik probeer altijd mijn eigen dingen te verbeteren." Meer lezen over de bewondering van Norris voor Verstappen? Klik hier.

Piastri over McLaren in 2025: "Dingen hadden beter gekund, maar geen slechte intenties"

McLaren-coureur Oscar Piastri kijkt met gemengde gevoelens terug op het afgelopen seizoen, waarin hij als derde eindigde in het wereldkampioenschap. Hoewel de Australiër lange tijd meedeed om de hoogste eer, moest hij toezien hoe teammaat Lando Norris de wereldtitel greep met 423 punten, op de voet gevolgd door Max Verstappen met 421 punten. Piastri zelf verzamelde 410 punten, en erkent inmiddels dat er binnen het team uit Woking dingen zijn geweest die niet lekker liepen. Dat vertelt hij in gesprek met ESPN. "Ik denk dat dat ook wel duidelijk was voor iedereen die keek. Maar voor mij was er geen enkel moment waarop ik het gevoel had dat er slechte intenties waren of dat ik vraagtekens moest plaatsen bij de gedachten achter bepaalde dingen." Meer lezen over de uitlating van Piastri over de Papaya-regels? Klik hier.

'Red Bull Racing zal dit jaar boeten voor grote gok van afgelopen jaar'

Volgens oud-Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya heeft Red Bull Racing in 2025 met vuur gespeeld door langer door te ontwikkelen dan de concurrentie. De gok die het team maakte met het oog op de titelstrijd, kan het team nu duur komen te staan vanwege de nieuwe reglementen in de sport dit jaar, zo maakt de Colombiaan zich sterk in gesprek met AS Columbia. "Ze hebben vorig jaar uitstekend werk geleverd en het seizoen sterk afgesloten. De vraag is: waren ze zo goed omdat ze hun ontwikkeling hebben uitgebreid? Naar mijn mening zijn zij doorgegaan toen alle anderen stopten met ontwikkelen. Het probleem is dat als je doorgaat, je daar dit jaar voor zult boeten", voorspelt de oud-coureur. Meer lezen over de verwachtingen van Montoya? Klik hier.

Vowles over krachtsverhoudingen na shakedown in Barcelona: "Red Bull heeft het goed gedaan"

Williams-teambaas James Vowles is onder de indruk van de manier waarop de concurrentie de overstap naar de nieuwe reglementen heeft gemaakt. Waar zijn eigen team de shakedown in Barcelona moest missen vanwege productieachterstanden, heeft de Brit alles wel gevolgd. Met name de ontwikkelingen bij Red Bull Racing en de vorm van Max Verstappen, hebben indruk gemaakt op de teambaas. "Red Bull heeft het goed gedaan", klinkt het over de voorbereidingen van de Oostenrijkse renstal. Meer lezen over de lovende woorden van Vowles over Red Bull Racing? Klik hier.

