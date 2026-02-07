Norris: "Duidelijk dat ik een andere benadering heb dan bijvoorbeeld Verstappen"
Norris: "Duidelijk dat ik een andere benadering heb dan bijvoorbeeld Verstappen"
Lando Norris vertelt veel bewondering te hebben voor Max Verstappen en dat hij soms zelf wat meer van de eigenschappen van de Nederlander zou willen hebben, ondanks dat hij tevreden is met zijn basisniveau op dit moment.
Lando Norris kroonde zich afgelopen jaar in Abu Dhabi tot wereldkampioen Formule 1. De McLaren-coureur wist Max Verstappen met twee punten achter zich te houden, nadat de Nederlander de druk enorm verhoogde in de tweede seizoenshelft. In Zandvoort keek Verstappen immers nog tegen een achterstand van 104 punten aan op de leider in het kampioenschap. Norris liet een goede ontwikkeling zien, met name op mentaal vlak. In de laatste races van het seizoen hield de Brit zijn hoofd koel en wist hij uit de problemen te blijven.
Norris een andere benadering dan Verstappen
Tegenover Motorsport.com zegt Norris: "Ik denk dat het vrij duidelijk is dat ik een andere mentaliteit en een andere benadering heb dan bijvoorbeeld Max. Of dat goed of slecht is, mag je zelf beslissen. Er zijn heel veel dingen aan Max die ik bewonder en waarvan ik soms zou willen dat ik er hier en daar iets meer van had. Maar ik probeer altijd mijn eigen dingen te verbeteren."
Ruimte voor verbetering
Hij vervolgt: "Ik weet dat er gebieden zijn waarop ik niet op het niveau zit dat ik moet hebben. Het niveau is goed, maar als je tegen deze jongens vecht, moet je bijna perfect zijn. Er zijn nog genoeg dingen waar ik aan wil werken en waarin ik beter wil worden, maar de basis van waar ik nu sta, is behoorlijk sterk."
