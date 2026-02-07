close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Lando Norris and Max Verstappen

Norris: "Duidelijk dat ik een andere benadering heb dan bijvoorbeeld Verstappen"

Norris: "Duidelijk dat ik een andere benadering heb dan bijvoorbeeld Verstappen"

Jan Bolscher
Lando Norris and Max Verstappen

Lando Norris vertelt veel bewondering te hebben voor Max Verstappen en dat hij soms zelf wat meer van de eigenschappen van de Nederlander zou willen hebben, ondanks dat hij tevreden is met zijn basisniveau op dit moment.

Lando Norris kroonde zich afgelopen jaar in Abu Dhabi tot wereldkampioen Formule 1. De McLaren-coureur wist Max Verstappen met twee punten achter zich te houden, nadat de Nederlander de druk enorm verhoogde in de tweede seizoenshelft. In Zandvoort keek Verstappen immers nog tegen een achterstand van 104 punten aan op de leider in het kampioenschap. Norris liet een goede ontwikkeling zien, met name op mentaal vlak. In de laatste races van het seizoen hield de Brit zijn hoofd koel en wist hij uit de problemen te blijven.

⁣Norris een andere benadering dan Verstappen

Tegenover Motorsport.com zegt Norris: "Ik denk dat het vrij duidelijk is dat ik een andere mentaliteit en een andere benadering heb dan bijvoorbeeld Max. Of dat goed of slecht is, mag je zelf beslissen. Er zijn heel veel dingen aan Max die ik bewonder en waarvan ik soms zou willen dat ik er hier en daar iets meer van had. Maar ik probeer altijd mijn eigen dingen te verbeteren."

Ruimte voor verbetering

Hij vervolgt: "Ik weet dat er gebieden zijn waarop ik niet op het niveau zit dat ik moet hebben. Het niveau is goed, maar als je tegen deze jongens vecht, moet je bijna perfect zijn. Er zijn nog genoeg dingen waar ik aan wil werken en waarin ik beter wil worden, maar de basis van waar ik nu sta, is behoorlijk sterk."

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing McLaren

Net binnen

Verstappen met kop en schouder het meest dominant tijdens grondeffect-tijdperk
Max Verstappen

Verstappen met kop en schouder het meest dominant tijdens grondeffect-tijdperk

  • 9 minuten geleden
  • 1
 F1-grid voor seizoen 2026: dit zijn alle 22 bevestigde coureurs op een rijtje
Grid van 2026

F1-grid voor seizoen 2026: dit zijn alle 22 bevestigde coureurs op een rijtje

  • 1 uur geleden
  • 3
 Vowles over krachtsverhoudingen na shakedown in Barcelona:
JAMES VOWLES

Vowles over krachtsverhoudingen na shakedown in Barcelona: "Red Bull heeft het goed gedaan"

  • 2 uur geleden
Norris:
Lando Norris

Norris: "Duidelijk dat ik een andere benadering heb dan bijvoorbeeld Verstappen"

  • 3 uur geleden
'Red Bull Racing zal dit jaar boeten voor grote gok van afgelopen jaar'
Red Bull Racing

'Red Bull Racing zal dit jaar boeten voor grote gok van afgelopen jaar'

  • Vandaag 10:00
  • 8
 Williams miste shakedown in Barcelona door bewuste gok in ontwerp FW48
WILLIAMS F1

Williams miste shakedown in Barcelona door bewuste gok in ontwerp FW48

  • Vandaag 09:02
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 31 januari
 VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
75.000+ views

VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News

  • 29 januari
 Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen:
75.000+ views

Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"

  • 20 januari
 Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
50.000+ views

Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs

  • 23 januari
 Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'
30.000+ views

Situatie Verstappen minder rooskleurig dan gedacht: 'krachtbron Red Bull heeft problemen'

  • 29 januari
 Verstappen ziet dochter Lily geïnteresseerd zijn in simracen:
30.000+ views

Verstappen ziet dochter Lily geïnteresseerd zijn in simracen: "Lijkt al heel vroeg te beginnen"

  • 19 januari

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x