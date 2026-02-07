Williams-teambaas James Vowles is onder de indruk van de manier waarop de concurrentie de overstap naar de nieuwe reglementen heeft gemaakt. Waar zijn eigen team de shakedown in Barcelona moest missen vanwege productieachterstanden, heeft de Brit alles wel gevolgd. Met name de ontwikkelingen bij Red Bull Racing en de vorm van Max Verstappen, hebben indruk gemaakt op de teambaas.

Waar Williams zelf - op een filmdag na - nog geen meter heeft kunnen maken met de nieuwe FW48, heeft Vowles naar eigen zeggen genoeg gezien om een aantal conclusies te trekken over de krachtsverhoudingen. Met name hoe de regerend wereldkampioen en zijn team direct scherp voor de dag kwamen, ondanks de enorme technische transformatie van dit jaar: "Red Bull heeft het goed gedaan", klinkt het over de voorbereidingen van de Oostenrijkse renstal.

Krachtbronnen en betrouwbaarheid

Vowles was met name onder de indruk van de snelheid en de betrouwbaarheid van de nieuwe krachtbronnen. Waar Red Bull voor het eerst aantreedt met een eigen motor in samenwerking met Ford, leek de eenheid direct solide tijdens de eerste testsessies. Ook Ferrari oogde vanaf het eerste moment krachtig en constant: "Het is knap hoe ze de balans hebben gevonden tussen het elektrische vermogen en de verbrandingsmotor, nu de MGU-H volledig is verdwenen", aldus Vowles.

Ontwerp Adrian Newey valt op

Naast de snelheid van de topteams, was er in de paddock veel aandacht voor de AMR26 van Aston Martin. De auto, ontworpen onder leiding van Adrian Newey, viel op door een radicale ophanging en een unieke filosofie rondom de sidepods. Vowles noemde het werk van Newey indrukwekkend, al kampte de wagen tijdens de eerste testdagen nog met betrouwbaarheidsproblemen en trok het meerdere keren een rode vlag: "Het is interessant dat hij sinds eind vorig jaar ook de rol van teambaas erbij heeft gekregen", aldus de Williams-teambaas.

Doelstellingen voor Williams

Voor Williams zelf is het dit jaar zaak om de positie in de subtop te consolideren. Waar het team afgelopen jaar knap vijfde werd bij de constructeurs, waarschuwt Vowles dat een aanval op de top drie momenteel niet realistisch is: "We hebben een langetermijnstrategie. Het grote voordeel dat we hebben ten opzichte van andere klantenteams, is dat we een nauwe samenwerking met Mercedes hebben op het gebied van motoren en versnellingsbakken."

Blik op de seizoensopener

Ondanks de gemiste kilometers in Spanje, kijkt Vowles met vertrouwen naar zijn rijdersduo, bestaande uit Carlos Sainz en Alex Albon: "Ik denk dat de pikorde nog enorm gaat verschuiven richting de eerste Grand Prix in Australië. Veel teams reden daar nog met hele ruwe versies van hun auto's. Het interpreteren van de nieuwe regels en het bouwen van een robuuste auto, is een enorme uitdaging. Dat maakt de start van dit nieuwe tijdperk in de Formule 1 zo interessant."