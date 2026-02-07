McLaren-coureur Oscar Piastri kijkt met gemengde gevoelens terug op het afgelopen seizoen, waarin hij als derde eindigde in het wereldkampioenschap. Hoewel de Australiër lange tijd meedeed om de hoogste eer, moest hij toezien hoe teammaat Lando Norris de wereldtitel greep met 423 punten, op de voet gevolgd door Max Verstappen met 421 punten. Piastri zelf verzamelde 410 punten, en erkent inmiddels dat er binnen het team uit Woking dingen zijn geweest die niet lekker liepen. Dat vertelt hij in gesprek met ESPN.

Onduidelijkheid over Papaja Rules

Ondanks dat de titel aan zijn neus voorbij ging, is de jonge coureur van mening dat hij een eerlijke kans heeft gehad om zichzelf te bewijzen. Hij verwacht dan ook dat hij ook voor het nieuwe seizoen die eerlijke kans krijgt. "Ik denk dat ik vorig jaar een eerlijke kans heb gehad en ik verwacht dit jaar precies hetzelfde. Maar het is wel zo dat bepaalde dingen vorig jaar beter hadden gekund", zo stelt de coureur die inmiddels 70 Grands Prix achter zijn naam heeft staan.

Er was afgelopen seizoen veel te doen om de zogenaamde 'Papaja Rules', de gedragscodes van McLaren voor het onderling duel tussen de rijders. Vooral na het incident in Monza, waar Piastri zijn positie terug moest geven aan Norris na een trage pitstop van de Brit, werd er veel gespeculeerd over vriendjespolitiek binnen de renstal. Deskundigen plaatsten vraagtekens bij de besluitvorming, maar Piastri zelf wuift de suggestie van opzet weg. Wel erkent hij dat er dingen beter hadden gekund als het gaat om de uitvoering van de strategieën en teamorders.

"Ik denk dat dat ook wel duidelijk was voor iedereen die keek. Maar voor mij was er geen enkel moment waarop ik het gevoel had dat er slechte intenties waren of dat ik vraagtekens moest plaatsen bij de gedachten achter bepaalde dingen. Maar ik denk wel dat er dingen waren die beter hadden gekund, situaties die we anders hadden moeten aanpakken", legt Piastri uit over de interne dynamiek bij het team dat vorig jaar beslag legde op de constructeurstitel met een totaal van 833 punten.

Individuele prijs in een teamsport

De kritiek van buitenaf dat Piastri benadeeld zou zijn, is volgens de coureur van McLaren inherent aan de sport. Hij ziet de complexiteit van de Formule 1, waarbij het teambelang soms botst met de individuele ambities van een rijder, als iets waar je mee om moet leren gaan. Voor de Australiër, die vorig jaar 26 podiums bij elkaar reed in zijn carrière, is het een leerproces richting de toekomst.

Piastri blijft dan ook nuchter onder de gemaakte fouten en de gemiste kans op de titel. "Maar goed, dat hoort nu eenmaal bij een elitesport en het is onderdeel van de Formule 1. Je kan niet altijd de beste beslissing nemen, je zal nooit iedereen tevreden kunnen houden. Dat hoort bij de unieke natuur van de Formule 1, het is een teamsport waar je aan het einde een individuele prijs kan winnen. Ik denk dat ik vorig jaar een goede kans heb gehad, en we werken eraan om te kijken hoe we het kunnen verbeteren."

Blik op de toekomst

Met de start van het nieuwe seizoen in het vooruitzicht, lijkt McLaren de focus volledig te hebben verlegd naar de verdediging van de titels. Norris zal dit jaar voor het eerst met startnummer 1 op zijn MCL40 verschijnen, terwijl Piastri gebrand is op sportieve revanche. Alhoewel de eerste testdagen in Barcelona niet geheel vlekkeloos verliepen door problemen met het brandstofsysteem, is het vertrouwen binnen de formatie uit Woking groot. Piastri, die inmiddels een contract heeft tot eind 2028, hoopt de lessen van vorig jaar om te zetten in een nog sterker optreden tijdens de komende 24 races.

