Williams heeft de cruciale shakedown in Barcelona eind januari gemist, een flinke domper die volgens teambaas James Vowles is te wijten aan een bewuste gok in het ontwerpproces van de FW48.

Het team heeft er bewust voor gekozen om de beslissingen over chassis en aerodynamica zo lang mogelijk uit te stellen, om zo maximale performance te kunnen garanderen, maar heeft daarbij de schaalgrootte van de operatie onderschat. Terwijl de concurrentie honderden kilometers aflegde op het Circuit de Barcelona-Catalunya, moest Williams de eerste meters van de nieuwe bolide uitstellen. Woensdag maakte de FW48 echter eindelijk haar langverwachte debuut tijdens een filmdag op Silverstone, met zowel Alexander Albon als Carlos Sainz achter het stuur.

De gemiste shakedown heeft Williams een flinke achterstand opgeleverd. Naar schatting heeft het team zo'n 2.000 kilometer aan kostbare baantijd verloren, kilometers die ontzettend belangrijk zijn om data te verzamelen voor de nieuwe motorreglementen van dit seizoen. Om dit enigszins te compenseren heeft Williams zich volledig gestort op 'Virtual Track Testing' (VTT) in de simulator, waarbij chassis, motor en versnellingsbak virtueel aan de stresstests werden onderworpen. Vowles noemde het missen van de test dan ook 'ongelooflijk pijnlijk', maar de Brit benadrukt dat het team ontzettend hard werkt om de achterstand in te halen.

De filosofie van Vowles en de FW48

Onder leiding van James Vowles hanteert Williams een filosofie van 'gecontroleerd risico' en structurele hervorming. De vertragingen in de productie van de FW48 en de problemen met de verplichte FIA-crashtests voor de neus van de auto, waren een direct gevolg van het opzoeken van de grenzen van het ontwerp. Williams gaat sinds dit seizoen officieel door het leven als Williams F1 Team, met een nieuwe huisstijl die moet dienen als symbool voor de frisse start. De nieuwe livery van de FW48 werd op 3 februari aan de wereld getoond, waarbij het team ook een aantal nieuwe partnerschappen aankondigde.

Vowles heeft de verwachtingen voor dit seizoen dan ook bewust getemperd door te stellen dat een titelstrijd in 2026 'niet realistisch' is. De focus ligt op het consolideren van de vijfde plaats die het team afgelopen jaar bij de constructeurs in de wacht sleepte, en van daaruit te groeien naar de top vier. Afgelopen jaar was een uiterst succesvol jaar voor Williams, met twee podiumplaatsen dankzij Carlos Sainz, en een strategische focus op de nieuwe reglementen van dit jaar, werd er vroegtijdig ingezet op de toekomst.

Sterke coureursline-up en Bahrein

Williams heeft een sterke en ongewijzigde coureursline-up weten te behouden voor dit nieuwe tijdperk van de Formule 1. Alexander Albon begint aan zijn vijfde seizoen bij het team, terwijl Carlos Sainz aan zijn tweede seizoen begint na een uiterst succesvol debuutjaar in 2025. Luke Browning is inmiddels officieel bevestigd als reserve-coureur voor dit seizoen. Een stabiele line-up is cruciaal om de eventuele kinderziektes van de nieuwe auto te kunnen compenseren met ervaring en feedback. Geruchten dat de FW48 te zwaar zou zijn, heeft Vowles inmiddels zelf de wereld uit geholpen.