Volgens oud-Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya heeft Red Bull Racing in 2025 met vuur gespeeld door langer door te ontwikkelen dan de concurrentie. De gok die het team maakte met het oog op de titelstrijd, kan het team nu duur komen te staan vanwege de nieuwe reglementen in de sport dit jaar, zo maakt de Colombiaan zich sterk in gesprek met AS Columbia.

Juan Pablo Montoya denkt dat de concurrentie, met name Mercedes en Ferrari, dichterbij zal komen. Ook McLaren, die met hun structuur dichtbij moeten zijn, kan een bedreiging vormen. Maar de voormalig Formule 1-coureur wijst vooral naar Red Bull als het team dat het zichzelf 'ingewikkeld' heeft gemaakt. "Een team dat ik als ingewikkeld beschouw, is Red Bull", klinkt het. "Ze hebben vorig jaar uitstekend werk geleverd en het seizoen sterk afgesloten. De vraag is: waren ze zo goed omdat ze hun ontwikkeling hebben uitgebreid? Naar mijn mening zijn zij doorgegaan toen alle anderen stopten met ontwikkelen. Het probleem is dat als je doorgaat, je daar dit jaar voor zult boeten", voorspelt de oud-coureur.

De 'gok' van Red Bull en de 2026-regels

Laurent Mekies, de voormalig sportief directeur van Red Bull Racing en nu teambaas van RB, heeft uitgelegd waarom het team deze gok nam. Hij benadrukt de mentaliteit binnen het team. "Wat je in de eerste dagen, de eerste weken in het team merkt, is dat niemand wilde opgeven. Dat heeft niets met mij te maken, dat is de kern van de mentaliteit van dat team", klonk het. Mekies erkent dat het heel gemakkelijk was geweest om de focus te verleggen naar de auto van 2026, gezien de nieuwe en ingrijpende technische reglementen die dan van kracht worden. "Het zou heel gemakkelijk zijn geweest om de bladzijde om te slaan en zich te concentreren op de volgende auto. Niemand wilde dat doen", aldus Mekies.

Fundamentele transformatie

De nieuwe regels voor 2026 brengen onder andere een fundamentele transformatie van de krachtbron met zich mee, waarbij er een 50/50 verdeling komt tussen verbrandingsmotor en elektrische kracht. Daarnaast wordt actieve aerodynamica geïntroduceerd. Red Bull hoopt met hun eigen Red Bull Ford Powertrains-motor succes te hebben, maar de vroege ontwikkelingsfase kent nu al tegenslagen. Zo werd er onlangs een turbocompressor in beslag genomen door de Amerikaanse douane.

