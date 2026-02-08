Mekies eerlijk over eerste kilometers met Red Bull Ford-motor
Mekies eerlijk over eerste kilometers met Red Bull Ford-motor
Hoewel Red Bull-teambaas Laurent Mekies weinig kan zeggen over de competitiviteit van de Red Bull Ford-power unit ten opzichte van de concurrentie, is hij wel tevreden over wat de krachtbron in Barcelona heeft laten zien. De DM01 is de eerste motor die het team zelf heeft geproduceerd en toonde zich tijdens de shakedownweek in Spanje behoorlijk betrouwbaar.
Voor Red Bull staat er een spannend seizoen op de planning. Het team zal dit jaar namelijk niet alleen de auto moeten ontwikkelen, maar ook de power unit verder moeten doorontwikkelen. Met diverse knappe koppen die onder meer afkomstig zijn van Mercedes en Honda is inmiddels de eerste krachtbron opgeleverd. Daarbij worden de nodige kinderziektes verwacht, maar voorlopig lijkt de motor te doen wat het team ervan verlangt.
Voorbereiding op testweek
“We wisten dat het een heel speciaal moment zou zijn om hier voor het eerst met de RB22 en onze eigen motor te zijn. Er hing een bijzondere sfeer en er was ook wat spanning,” legt Mekies uit, geciteerd door Autoracer. “De voorbereiding van de afgelopen maanden en weken was ongelooflijk hectisch, maar uiteindelijk waren we maandagochtend klaar om te racen. Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om iedereen in Milton Keynes te bedanken, zowel aan de chassis- als aan de motorkant, want het was fantastisch om de auto een paar minuten na negen uur ’s ochtends met onze krachtbron de baan op te zien komen.”
Voorlopige conclusies
De Fransman kan geen details prijsgeven, maar onthult wel dat er voorlopig geen vreemde zaken zijn ontdekt: “Gezien wat we van deze motor in de eerste dagen hadden verwacht, kunnen we alleen maar zeggen hoe trots we op iedereen zijn. Niets is perfect, maar we zijn erin geslaagd om te rijden, te beginnen met begrijpen hoe de motor werkt en als team samen te werken. Dat geeft veel voldoening, al weten we dat er nog een lange weg te gaan is.”
