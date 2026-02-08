De eerste kilometers met de RB22 van Red Bull Racing zijn volgens teambaas Laurent Mekies volgens plan verlopen. Hoewel het nog even spannend was of Max Verstappen vrijdag in actie kon komen, benadrukt Mekies dat er inmiddels veel waardevolle data is verzameld en dat lastige omstandigheden erbij horen.

De RB22 is de eerste echte wagen die uit de koker van technisch directeur Pierre Waché komt. De Fransman is in die zin de opvolger van Adrian Newey, die zich heeft aangesloten bij Aston Martin en daar inmiddels teambaas is geworden. In 2024 en 2025 speelde vooral het nauwe werkvenster van de wagens een rol, waarbij de oplossing soms lastig te vinden was. Het nieuwe reglement stapt echter af van het grondeffect, wat weer nieuwe uitdagingen met zich meebrengt.

Data verzamelen

Tegenover Autoracer vertelt de teambaas van Red Bull dat het programma tijdens de testweek netjes is afgewerkt: “Ondanks de moeilijke dag hebben we veel waardevolle informatie verzameld. Deze eerste ronden zijn vooral bedoeld om de auto te leren kennen en als één team samen te werken. Het aantal voltooide ronden is al erg nuttig voor ons leerproces en voor de toekomstige ontwikkeling. We hebben ons gericht op het analyseren van de auto, het begrijpen van de nieuwe motor en de interactie met het chassis. Niets heeft ons verrast; alles verloopt volgens verwachting.”

'Crash Hadjar geen ramp'

De crash van Hadjar op dinsdag is volgens Mekies niet ideaal, maar ook geen ramp. “Het was erg jammer dat het zo afliep, maar dat hoort erbij. Er zijn veel aspecten om aan te werken en dit soort onverwachte gebeurtenissen kunnen gebeuren. De problemen van dinsdag volgen op een zeer positieve maandag, zowel wat betreft het aantal ronden dat Isack heeft gereden als het leerproces, de ontwikkeling en de feedback aan de engineers. Het is nog vroeg, maar er heerst een geweldige energie in het team en een goede sfeer tussen Max, Isack en de rest,” aldus Mekies, die benadrukt dat er niet te zwaar aan moet worden getild.

