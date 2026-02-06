Volgens geluiden uit de paddock zou Mercedes na de testweek in Barcelona over het beste pakket beschikken. Die conclusie durven Sebastiaan Kissing en Remy Ramjiawan in de nieuwste aflevering van de GPFans Raceteam-podcast nog niet direct te trekken, maar het Duitse team loopt wel opvallend zelfverzekerd rond. Daarbij prijst Mercedes vooral de concurrentie, wat volgens het duo juist een mogelijk gevaarlijk teken is.

Mercedes zou een foefje in de motor hebben gevonden wat betreft de compressieverhouding. Die ligt dit seizoen reglementair vast op 16:1, maar de Zilverpijlen zouden manieren hebben ontdekt om dit tijdens het rijden op te rekken naar 18:1. Dat zorgt voor een efficiëntere motor, met bovendien extra vermogen. Niet alleen Mercedes profiteert hiervan: ook klantenteams McLaren, Williams en Alpine zouden over dit voordeel beschikken.

Mercedes zelfverzekerd, maar dat is nog geen garantie tot succes

Los van de motor maakte ook de W17 in Barcelona een sterke indruk. “Of zij nu daadwerkelijk het leidende team gaan worden, dat moet nog blijken. Maar wat zien ze er zelfverzekerd uit. Als ik Russell daar voor de camera zie staan, dan is hij in mijn optiek al lekker aan het sandbaggen. Het gaat al richting: ‘wat ziet die Red Bull Ford er sterk uit zeg’. Elk team ziet er sterk uit, maar ze hebben het vooral níét over zichzelf. Dat vind ik altijd een gevaarlijk teken. Dan denk ik: dan ben je heel zeker van je zaak,” legt Ramjiawan uit.

Mercedes power unit

Daarnaast wijst hij erop dat ook Kimi Antonelli zeer complimenteus was over de krachtbron. “Antonelli was ook blij dat de power unit-kant van Mercedes goed werk had geleverd. Dan mogen we zelf wel invullen wat dat betekent.” Kissing stipt aan dat Mercedes in het grondeffecttijdperk geen schim was van de dominante ploeg uit de jaren daarvoor. “Toen waren ze echt nergens te vinden. Nu gaan we weer naar iets compleet nieuws met actieve aerodynamica. Hoe kan het dat zij dan ineens een soort gouden ei hebben gevonden?” vraagt hij zich af.

'Alleen Newey was een meester in het grondeffect'

Volgens Ramjiawan ligt dat vooral aan het feit dat de Formule 1 afscheid heeft genomen van het grondeffect, iets wat Mercedes simpelweg niet onder de knie kreeg. “Het grondeffect was zo’n typisch concept dat je écht moest begrijpen. Als we terugkijken naar 2022: hoeveel teams hadden last van porpoising? Dat hoort bij grondeffect. Uiteindelijk heb je dat weggewerkt, maar het lag veel teams gewoon niet. Er was eigenlijk maar één man die ermee om kon gaan, en dat was Adrian Newey. Die wist precies wat hij deed. Nu ga je weer terug naar vleugels en flapjes op de auto om downforce te genereren. En dát spelletje kent Mercedes. Dat hebben ze in het verleden bewezen. Dat zij hier nu veel meer vertrouwen in hebben, dat snap ik wel.”

Luister hier de volledige podcast.

