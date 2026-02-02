Mercedes strooit zand in de ogen: 'Dat is een gevaarlijk teken' | GPFans Raceteam
Mercedes strooit zand in de ogen: 'Dat is een gevaarlijk teken' | GPFans Raceteam
In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de wereld van de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.
In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en technisch analist Remy Ramjiawan. Vanzelfsprekend gaat het over de shakedown die vorige week op het Circuit de Barcelona-Catalunya werd gehouden.
Luister hier de volledige podcast.
Gerelateerd
Net binnen
GPFans Recap
'FIA last nieuwe vergadering over mogelijk illegale auto in', Red Bull valt op bij Russell | GPFans Recap
- 1 uur geleden
Tranen vloeien in Nieuw-Zeeland
Emotionele zege in voormalige Jos Verstappen-auto als eerbetoon aan overleden Nieuw-Zeelander
- 2 uur geleden
Podcast Barcelona-shakedown
Mercedes strooit zand in de ogen: 'Dat is een gevaarlijk teken' | GPFans Raceteam
- 3 uur geleden
- 3
wintertest in bahrein
'FIA overweegt eerste dag Bahrein-wintertest ook achter gesloten deuren te houden'
- Vandaag 19:11
- 5
Russell gaat in op 2026
Russell wuift claim over Mercedes als favoriet weg: "Red Bull heeft het goed voor elkaar"
- Vandaag 18:22
- 1
Joshua Dürksen
Unieke nationaliteit in F1: Paraguayaanse coureur zet handtekening onder Mercedes-contract
- Vandaag 17:28
- 1
Veel gelezen
200.000+ views
Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
- 31 januari
100.000+ views
FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
- 15 januari
75.000+ views
VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
- 29 januari
75.000+ views
Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"
- 20 januari
50.000+ views
Verstappen schudt nog altijd hoofd bij teamorders: "Dan verkoop je je ziel"
- 13 januari
50.000+ views
Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
- 23 januari