close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • NL

Ben je een F1 fan? Volg GPFans.

Editie

NL GB IT ES-MX US
﻿
Credit for photo: Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Mercedes strooit zand in de ogen: 'Dat is een gevaarlijk teken' | GPFans Raceteam

Mercedes strooit zand in de ogen: 'Dat is een gevaarlijk teken' | GPFans Raceteam

Vincent Bruins
Credit for photo: Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag rond 19:00 mee met alles wat er is gebeurd in de wereld van de Formule 1. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws – je hoort het hier.

In deze aflevering hoor je GPFans-presentator Sebastiaan Kissing en technisch analist Remy Ramjiawan. Vanzelfsprekend gaat het over de shakedown die vorige week op het Circuit de Barcelona-Catalunya werd gehouden.

Luister hier de volledige podcast.

Gerelateerd

Max Verstappen Red Bull Racing Mercedes Formule 1 Ferrari Lewis Hamilton

Net binnen

'FIA last nieuwe vergadering over mogelijk illegale auto in', Red Bull valt op bij Russell | GPFans Recap
GPFans Recap

'FIA last nieuwe vergadering over mogelijk illegale auto in', Red Bull valt op bij Russell | GPFans Recap

  • 1 uur geleden
Emotionele zege in voormalige Jos Verstappen-auto als eerbetoon aan overleden Nieuw-Zeelander
Tranen vloeien in Nieuw-Zeeland

Emotionele zege in voormalige Jos Verstappen-auto als eerbetoon aan overleden Nieuw-Zeelander

  • 2 uur geleden
Mercedes strooit zand in de ogen: 'Dat is een gevaarlijk teken' | GPFans Raceteam
Podcast Barcelona-shakedown

Mercedes strooit zand in de ogen: 'Dat is een gevaarlijk teken' | GPFans Raceteam

  • 3 uur geleden
  • 3
 'FIA overweegt eerste dag Bahrein-wintertest ook achter gesloten deuren te houden'
wintertest in bahrein

'FIA overweegt eerste dag Bahrein-wintertest ook achter gesloten deuren te houden'

  • Vandaag 19:11
  • 5
 Russell wuift claim over Mercedes als favoriet weg:
Russell gaat in op 2026

Russell wuift claim over Mercedes als favoriet weg: "Red Bull heeft het goed voor elkaar"

  • Vandaag 18:22
  • 1
 Unieke nationaliteit in F1: Paraguayaanse coureur zet handtekening onder Mercedes-contract
Joshua Dürksen

Unieke nationaliteit in F1: Paraguayaanse coureur zet handtekening onder Mercedes-contract

  • Vandaag 17:28
  • 1
Meer nieuws

Veel gelezen

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties
200.000+ views

Strafpunten F1: dit is hoe het jaar 2026 zal beginnen met de superlicenties

  • 31 januari
 FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'
100.000+ views

FIA-steward Liuzzi over 'oorlogsmachine' Verstappen: 'Oncomfortabel met straffen uitdelen'

  • 15 januari
 VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News
75.000+ views

VIDEO | Verstappen vliegt terug naar Monaco, Williams brengt update omtrent F1-wagen | GPFans News

  • 29 januari
 Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen:
75.000+ views

Voormalig Ferrrari-kopstuk begrijpt niets van Verstappen: "Er klopt iets niet"

  • 20 januari
 Verstappen schudt nog altijd hoofd bij teamorders:
50.000+ views

Verstappen schudt nog altijd hoofd bij teamorders: "Dan verkoop je je ziel"

  • 13 januari
 Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs
50.000+ views

Tweede testdag in Barcelona lijkt in het water te vallen voor F1-coureurs

  • 23 januari

F1 standen

Ontdek het op Google Play
x