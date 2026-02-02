Dat de AMR26 van Aston Martin een agressief ontwerp heeft, was vorige week in Barcelona al te zien. Het team van Adrian Newey heeft echter ook gekozen voor een opvallende oplossing bij de airbox, die doet denken aan de ‘horens’ die McLaren in 2005 op de MP4-20 plaatste.

Aston Martin arriveerde afgelopen donderdag in Barcelona en voerde daar de shakedown uit. Daarbij liet het team de concurrentie weten dat het met een verlaagde motorstand reed, waardoor het lampje aan de achterkant van de nieuwe wagen blauw was gekleurd. Na vijf ronden kwam Lance Stroll echter stil te staan. Dat had vermoedelijk te maken met een beveiligingsprogramma dat werd geactiveerd om de power unit te beschermen.

Compacte wagen

Op de foto’s van de testweek in Barcelona is te zien dat Aston Martin met de AMR26 een zeer agressief uitgesneden auto op de baan heeft gezet. Rondom de motor is het geheel strak verpakt, een duidelijk handelsmerk van Newey. Daarnaast is ook de dubbele draagarmconstructie aan de achterkant van de wagen terug te vinden, een oplossing die we eerder zagen op de RB16B, de Red Bull waarmee Max Verstappen in 2021 wereldkampioen werd.

Horens keren terug

Toch is nu ook zichtbaar dat Newey heeft teruggegrepen naar een ‘ouder’ concept. De zogeheten horens, die in 2005 op de McLaren te zien waren, zijn namelijk in aangepaste vorm teruggekeerd op de AMR26. Of dit element ook daadwerkelijk op de auto zit bij de seizoensstart, is nog afwachten. Er gaan namelijk geruchten dat Aston Martin in Bahrein met een B-specificatie zal verschijnen.

