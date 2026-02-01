We hebben de eerste van drie wintertests voor het F1-seizoen van 2026 achter de rug. Ondanks dat de shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya achter gesloten deuren werd verreden en we slechts in de beginfase van het jaar zitten, zijn er toch enkele conclusies die door GPFans al getrokken kunnen worden.

Ondanks dat het een besloten test was en de Formule 1 de live timing na een halve dag offline haalde, lekten de rondetijden en het aantal verreden kilometers uit. Nou hoeven rondetijden niet alles te zeggen, toch is er opvallende data uit gekomen. Wat het allerbelangrijkst was, was zoveel mogelijk ronden rijden om alles te leren over de nieuwe auto's. Het ene team deed dat veel beter dan de ander. Williams kwam überhaupt niet opdagen. Wij lopen alle opmerkelijke gebeurtenissen, positief en negatief, even na.

Zorgen over 2026-reglementen zijn overdreven en Mercedes staat bovenaan

De technische reglementen zijn op de schop gegaan. De nieuwe auto's zijn smaller, korter en lichter. Er is actieve aerodynamica, waarbij de voor- en achtervleugel open kunnen klappen op het rechte stuk. De power units zijn ook anders, want de verhouding tussen het vermogen van de verbrandingsmotor en dat van de elektromotor is ongeveer fiftyfifty geworden. Er werd jarenlang voor doemscenario's gewaarschuwd dat de bolides volledig onbetrouwbaar zouden worden, dat de batterij halverwege een recht stuk op zou raken en dat de topsnelheden daardoor laag zouden liggen, en ga zo maar door.

De realiteit is compleet anders. Bij de reset van 2014 reden alle elf teams bij elkaar nog geen honderd ronden op de eerste testdag vanwege constante betrouwbaarheidsproblemen. Vorige week waren er vier teams die ieder anderhalf keer die afstand aflegden op hun eerste dag. En dat er teams zijn die vertragingen hebben opgelopen tijdens de ontwikkeling, is ook geen verrassing. Deze wintertest in Spanje werd twee à drie weken eerder verreden dan normaal en dat nog eens met gloednieuwe wagens.

Iets wat wél overeenkomt met 2014, is dat Mercedes het momenteel het beste voor elkaar heeft. Om 500 ronden af te leggen op de baan in Montmeló is een prestatie die de Zilverpijlen zelf niet hadden verwacht. Mercedes is, iets meer dan een maand vóór de seizoensopener in Australië, het te kloppen team - niet per se qua rondetijden, maar wel qua ontwikkeling. Windtunnels en simulators zijn prima hulpmiddelen, maar je weet pas echt wat de stand van zaken is, wanneer de auto op de baan is. Om trackside engineering director Andrew Shovlin te citeren: "De auto voelt beter aan op het circuit dan in de simulator."

Ford beste van de nieuwe motorleveranciers, maar niet zonder problemen

We hebben twee nieuwe motorleveranciers in de Formule 1: Red Bull Ford en Audi. Voor een fabrikant met slechts twee teams - in plaats van de drie teams die Ferrari en Mercedes ieder hebben - heeft Red Bull Ford echt geen slechte week meegemaakt in Barcelona. Zusterteam Racing Bulls legde 321 ronden af en Red Bull Racing voltooide 303 ronden. Dat brengt hen op posities vijf en zes in het lijstje van teams met de meeste kilometers achter hun naam.

Zelfs als we de crash van Isack Hadjar, de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, achterwege laten, is het echter geen probleemloze eerste wintertest geweest voor Red Bull Ford. De wagen van Racing Bulls is meermaals tot stilstand gekomen op de baan. Daarnaast zijn er naar verluidt problemen met de koeling. Meerdere bronnen meldden dat de engineers "conservatieve koeloplossingen" moesten toepassen vanwege "overmatige oververhitting".

Het goede nieuws is dat Red Bull Ford weet wat het probleem is. Het slechte nieuws is dat ze relatief gezien heel weinig tijd hebben om oplossingen te vinden zonder dat het de prestaties van de DM01-krachtbron verder benadeeld, voordat het seizoen echt gaat beginnen. Voor Verstappen en zijn collega's is het dus een race tegen de klok, want om oververhittingsproblemen te hebben, terwijl het tijdens de Barcelona-shakedown niet warmer was dan 16°C, is wel zorgelijk.

Hoe staan McLaren en Ferrari ervoor?

Ferrari maakte achter Mercedes de meeste kilometers, als team en als motorleverancier. Tevens klokte Lewis Hamilton de beste rondetijd op de laatste testdag. Het zelfvertrouwen lijkt flink gegroeid bij de Scuderia na een teleurstellend seizoen vorig jaar. Een Hamilton die plezier heeft en zich goed voelt, is een gevaarlijke Hamilton. "Deze generatie auto is eigenlijk wat leuker om mee te rijden", klonk het bij de zevenvoudig wereldkampioen na de laatste testdag. "Je kunt lekker overstuur hebben, de auto reageert prima en je kunt ermee glijden. Het is makkelijker om de auto op te vangen en ik zou zeker zeggen dat het prettiger is." Ferrari lijkt er momenteel beter voor te staan dan de regerend wereldkampioenen.

McLaren legde iets minder ronden af dan Red Bull Racing en veel minder dan Mercedes en Ferrari na problemen met het brandstofsysteem. Ontwerper Rob Marshall, die vroeger bij Red Bull medeverantwoordelijk was voor de WK-titels van Sebastian Vettel en Max Verstappen, noemde de reset van de reglementen een "enorme uitdaging" voor McLaren. Waar het team van Lando Norris en Oscar Piastri richting de wintertests in Bahrein, is lastig te zeggen, maar het zelfvertrouwen lijkt dus meer aanwezig bij Mercedes en Ferrari.

Newey op z'n Newey's bij Aston Martin

Het mocht even duren, maar aan het einde van de Barcelona-shakedown kwam Aston Martin dan eindelijk ook in actie. De AMR26 arriveerde met een 54 jaar oude Antonov op woensdagavond en Lance Stroll legde op donderdag vier ronden af, voordat de compleet zwarte bolide de geest gaf. Fernando Alonso kon het nog een beetje goedmaken op de vrijdag door 61 ronden te voltooien.

De start van de samenwerking tussen Aston Martin en Honda was allesbehalve optimaal. Daar komt nog bij dat er zorgen zijn over de Honda-power unit, aangezien de werkwijze hetzelfde is als met McLaren zo'n tien jaar geleden, wat uitliep op een drama. Maar Adrian Newey is duidelijk lekker zijn gang gegaan met het ontwerp van het chassis en het bodywork.

De Aston Martin is tot dusver de 'raarste' auto in het veld: de voorvleugel is aan de neus bevestigd via de middelste flap, de ophangingsonderdelen staan onder een erg steile hoek, de wakeboards achter de voorwielen zijn gigantisch, de upper wishbone van de achterwielophanging is gemonteerd aan de achtervleugelpilaar, de koelingsuitlaten zijn enorm bij de engine cover, en ga zo maar door. Van de tien aanwezige teams in Spanje heeft Aston Martin veruit het minst gereden, maar aerodynamisch gezien lijkt de AMR26 juist het verst ontwikkeld. Vergeleken met de Aston Martin zien de andere F1-auto's er conservatief uit.

De nieuwe teams staan voor mega-uitdaging na Barcelona-shakedown

Er staan twee nieuwe teams op de grid in 2026: Audi en Cadillac. Audi heeft Sauber overgenomen en hoefde dus niet, in tegenstelling tot Cadillac, vanaf nul te beginnen. Maar ze rijden wel met een compleet nieuwe power unit van de Duitse grootmacht. Audi had het echter lastig in Barcelona. Gabriel Bortoleto verreed slechts 27 ronden op de eerste testdag, voordat Nico Hülkenberg 68 ronden aflegde op de tweede testdag. Beiden maakten niet de gewenste kilometers door mechanische problemen. Pas op de derde door Audi uitgekozen testdag konden ze wat goedmaken met 67 ronden van Bortoleto en 81 van Hülkenberg. Audi zat meer dan drie seconden af van de snelste rondetijden.

Cadillac moest vanuit het opzicht van het team zelf en het chassis alles vanaf het begin opbouwen, maar de Amerikaanse formatie heeft weer het voordeel dat het met een power unit van Ferrari uitkomt. Althans, van het voordeel was weinig te merken. Valtteri Bottas en Sergio Pérez, de terugkerende veteranen, voltooiden in totaal slechts 164 ronden. De renstal onder leiding van Graeme Lowdon, had problemen met de power unit, met de auto en met de elektronische systemen.

Aangezien we Williams nog helemaal niet hebben gezien, is het onmogelijk om iets over de wagen van Alexander Albon en Carlos Sainz te zeggen. Maar tot dusver kunnen we concluderen dat Audi en Cadillac naast Aston Martin het meeste werk aan de winkel hebben voor de wintertests in Bahrein en de Grand Prix van Australië.

