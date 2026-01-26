'Aston Martin stevent af op herhaling McLaren-ramp na bevestiging van Honda-aanpak'

Aston Martin is vanaf aankomend F1-seizoen een fabrieksteam van Honda. De Japanse autogigant levert namelijk alleen de nieuwe power unit aan het team waar Fernando Alonso en Lance Stroll voor uitkomen. Geruchten doen echter de ronde dat Aston Martin afstevent op dezelfde ramp als waar McLaren mee te maken kreeg.

In 2026 zet de formatie van Lawrence Stroll een grote stap door van de Mercedes-krachtbron afscheid te nemen en Honda te omarmen. Honda heeft een heel afwisselende periode in het hybridetijdperk meegemaakt. Voor 2015 sloten ze een deal met McLaren, maar het project bleek een regelrechte ramp. Het team wat momenteel regerend wereldkampioen is, scoorde drie seizoenen geen enkel podium. Ze werden negende, zesde en weer negende bij de constructeurs. Honda verhuisde naar Racing Bulls in 2018 en een jaar later vonden we de Japanse power unit ook in de Red Bull. Dat leverde juist ontzettend veel succes op met vier WK-titels voor Max Verstappen.

Aston Martin leert niet van aanpak McLaren

Aston Martin hoopt datzelfde succes te bereiken met de nieuwe RA626H-power unit. Maar ze lijken in dezelfde val te lopen als McLaren dat deed. "Naarmate de ontwikkeling van de nieuwe auto vorderde, vroeg het team ons om de motor zo compact en zo kort mogelijk te maken", legde hoofd van ontwikkeling Satoshi Tsunoda uit over de Honda-motor van 2026.

Dat is precies het probleem waar McLaren had. Zij hadden ook aan Honda gevraagd om de motor zo compact mogelijk te maken om op die manier meer vrijheid te krijgen bij het ontwerp van het chassis. McLaren gaf echter zulke kleine afmetingen mee, dat het onmogelijk werd voor Honda om een betrouwbare en krachtige motor te ontwikkelen.

Red Bull leerde hiervan en pakte het daarom andersom aan. Zij vertelden Honda in feite: 'Bouw eerste maar jullie motor en dan zullen wij vervolgens de auto eromheen ontwerpen'.

Mislukte crashtests en onzekerheid

Naar verluidt zijn Aston Martin en Honda nu in de problemen gekomen. Een aantal vrachtwagens van het team zijn al wel richting het Circuit de Barcelona-Catalunya gestuurd, maar het is onwaarschijnlijk dat ze vóór woensdag in actie komen. Verschillende bronnen melden zelfs dat ze pas donderdag of vrijdag beginnen, of überhaupt niet gaan testen in Spanje. Dat laatste klinkt voor nu echter nog onwaarschijnlijk.

Aston Martin zou achterlopen bij de ontwikkeling van het chassis vanwege meerdere mislukte crashtests, en Honda is onzeker geworden over de competitiviteit van de motor. Niet alleen de McLaren-aanpak zorgt voor vraagtekens, maar ook de Aramco-brandstof. Daar komt nog bij dat Honda naar verluidt niet het ondertussen welbekende trucje met de compressieverhouding toepast.

