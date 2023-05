Remy Ramjiawan

Over een kleine anderhalve week staat de Grand Prix van Emilia-Romagna op de kalender. Het is de eerste race van het Europese programma van de Formule 1 en veel teams brengen de eerste echte updates mee naar Italië. Zo ook Mercedes, dat volgens Auto Motor und Sport met een halve nieuwe auto zal gaan verschijnen.

Het team van Mercedes kwakkelt in 2023 er rustig op door. Het innovatieve concept van de W14 wordt al een tijdje in twijfel getrokken en onlangs werd James Allison teruggehaald om zich meer te gaan focussen op het ontwerp van de bolide, in de hoop weer een auto af te leveren, waarmee om de overwinningen kan worden gevochten. In Italië brengen veel teams updates mee en hoewel teambaas Toto Wolff al had aangegeven dat er geen wonderen mogen worden verwacht, komt de renstal wel met een heleboel nieuwe onderdelen aan in Imola.

Nieuwe start

Volgens het Duitse medium kan het uiterlijk van de W14 in Imola anders zijn dan voorheen. Mercedes zal namelijk niet alleen een nieuwe vloer meenemen, ook de vooras en vooral de sidepods zouden wezenlijk zijn veranderd. "Ik denk dat [Mercedes] nu gewoon een nieuwe start maakt, omdat ze het gevoel hebben dat ze de weg kwijt zijn met deze auto. Ze hebben alles geprobeerd en niets heeft gewerkt", zo laat Michael Schmidt van het Duitse medium erover uit.

Vanaf nul beginnen

Er wordt al een tijdje gehint op het omgooien van het concept en meer te denken richting de ontwikkelingskoers van Red Bull Racing en het team uit Brackley lijkt die weg nu te gaan volgen. "Nu willen ze een nieuwe start maken met als gevolg dat ze eerste een stapje terug doen, maar in ruil daarvoor geeft dit ze iets meer begrip, omdat ze nu weer vanaf nul gaan beginnen", aldus Schmidt.