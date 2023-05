Remy Ramjiawan

Dr. Helmut Marko heeft bij Sport1 gewezen op de keerzijde van het winnen van de titels. Red Bull Racing heeft in 2023 de lijn doorgezet die het in 2022 is gestart en heeft met de RB19 wederom een snelle wagen geproduceerd. De afgelopen weken werd bekend dat diverse concurrenten hebben geprobeerd om toppersoneel van Red Bull over te nemen en volgens Marko moeten die teams het vooral op eigen kracht oplossen.

Het shoppen bij de concurrentie is echter van alle tijden. Toen Red Bull Racing in 2005 in de sport kwam, werd David Coulthard als bekende coureur op pad gestuurd met een blanco cheque, om diverse knappen koppen naar het team uit Milton Keynes te halen. Adrian Newey is één van die mensen die uiteindelijk koos voor een avontuur bij Red Bull. De Brit ontwierp eerder al Formule 1-auto's voor McLaren en later ook Williams. De sport keerde in 2022 terug naar auto's met het grondeffect en dat was toevallig ook het gebied waarin de Brit was afgestudeerd en het is dan ook niet verrassend dat de Red Bull in het nieuwe tijdperk Formule 1, de dienst uitmaakt.

Concurrentie lonkt

Voormalig Red Bull-engineer Dan Fallows ging in 2021 in op het aanbod van Aston Martin en hij wordt gezien als één van de grondleggers van het huidige succes van de renstal uit Silverstone. Onlangs kwamen ook de geruchten naar buiten dat Ferrari een poging zou hebben gedaan om Pierre Waché en Enrico Balbo over te nemen van het Oostenrijkse team en er werd gehint op een ruildeal tussen de heren en een vroegtijdig afscheid van Laurent Mekies, zodat hij de plek van Franz Tost kan overnemen bij AlphaTauri.

Laurent Mekies

'Zo werkt het niet'

Marko gaf over de poging van Mercedes om Newey te lokken aan dat hij vermoedt dat teambaas Toto Wolff weinig vertrouwen in zijn eigen mensen heeft om voor de ommekeer te zorgen, maar hij gaat ook in op de pogingen van Ferrari. "We willen allemaal dat Ferrari competitief is. Maar zo werkt het niet. We zitten niet in een Arabische bazaar. Nog even los van het feit dat Waché niet van team wil veranderen, zouden we daar ook niet mee akkoord gaan. De personen die zijn genoemd in verband met Ferrari kwamen vorige week bij me langs en zeiden dat ze sommige van deze geruchten niet geloven", aldus Marko.