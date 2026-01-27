Cadillac heeft haar officiële debuut gemaakt in de Formule 1. Het ging namelijk voor het eerst de strijd aan met de gevestigde teams tijdens de shakedown op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Dat er problemen waren met de auto tijdens de eerste testdag, zou juist iets goeds zijn. Valtteri Bottas en Sergio Pérez laten van zich horen.

De wintertest in Spanje bestaat uit vijf dagen en ieder F1-team mag drie dagen uitkiezen waarop ze in actie willen komen. Cadillac besloot op maandag meteen naar buiten te gaan. Bottas zou voor 33 ronden achter het stuur hebben gezeten met een 1:24.651 als beste rondetijd. Pérez moest genoegen nemen met 11 ronden op de baan in Montmeló. 'Checo' klokte een 1:25.974 en zat zo'n zeven seconden van de beste rondetijden af. De tijden zeggen natuurlijk heel weinig en het belangrijkste is zoveel mogelijk kilometers maken, maar ook dat laatste doel wil nog niet helemaal lukken. Na de in totaal 44 ronden op maandag sloeg Cadillac de dinsdag over.

Cadillac heeft nog veel te leren en te verbeteren

"Het is zeker een groot verschil vergeleken met hoe het eerst was", begon Bottas over de nieuwe reglementen. "Hoe de auto zich gedraagt is anders, hoe de downforce gegenereerd wordt is anders, zeker in de snelle bochten, en met deze power units heb je veel meer koppel bij het uitkomen van de bochten, maar tegelijkertijd moet je letten op je batterij. We hebben nog veel te leren en te verbeteren, en dat is wel een uitdaging voor een nieuw team. We moeten ervoor zorgen dat we genoeg kilometers maken om de auto betrouwbaar te krijgen voor de eerste race."

Simply awesome to have @Cadillac_F1 with us in 2026 🤩



Although remembering to say '11 teams' when talking about the grid instead of 10 takes some practice!#F1 pic.twitter.com/VapFh7AKTE — Formula 1 (@F1) January 27, 2026

Problemen zijn nu juist goed

"Om überhaupt ronden op onze naam te hebben staan, is al veelbelovend", voegde Pérez toe. "We hadden wel veel problemen, maar dat is goed. Het was pas onze eerste dag en in dat opzicht was het iets positiefs. Je wilt namelijk dat alle problemen nu boven komen drijven. Hopelijk worden de aankomende testdagen dan soepeler voor ons. De prioriteit is om alles te maximaliseren, dat is het belangrijkste voor de komende dagen."

