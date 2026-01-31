Hamilton over F1-regels 2026: "Het wordt een extreem technisch jaar"
Lewis Hamilton heeft zich uitgesproken over de aanstaande reglementswijzigingen in de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen noemt de veranderingen voor 2026 een 'enorme uitdaging' en tegelijkertijd een 'enorme kans'. Dat vertelt hij tegenover Motorsport.com.
De Brit ziet het aankomende seizoen als een 'nieuw hoofdstuk voor de sport' en is er 'enthousiast over'. Hij stelt dat coureurs en teams zich volledig moeten gaan aanpassen aan de nieuwe regels en de nieuwe auto’s die daaruit voortkomen. De veranderingen zijn namelijk zo ingrijpend dat ze de grootste in de geschiedenis van de sport worden genoemd. Hamilton gaat zelfs nog een stapje verder en noemt de 2026-reglementen de 'grootste verandering' die hij in zijn twintigjarige carrière heeft meegemaakt. "Deze overgang zet alles op scherp", zo stelt hij. "Iedereen begint vanaf nul met ontwikkelen. Het wordt een extreem technisch jaar. De coureur zal een grote rol spelen in het managen van de energie. Het wordt bijna 50/50 tussen de verbrandingsmotor en de elektromotor. Het wordt vergelijkbaar met KERS in 2009, maar dan veel moeilijker."
Rijgedrag
Ook de nieuwe auto’s baren hem zorgen, vooral qua rijgedrag in natte omstandigheden. "Het wordt zeer, zeer zwaar in de regen, denk ik. Minder downforce en meer koppel. Het wordt een heel ander soort auto. Het gaat meer om de mentale kant dan om de pure kracht. We hebben veel strategische beslissingen per ronde. We moeten de nieuwe Overtake Mode handmatig bedienen, de aerodynamica is actief. We gaan veel meer fouten maken. Fouten worden sneller en harder afgestraft."
Eerste meters
Hamilton heeft inmiddels de eerste meters in de Ferrari SF-26 erop zitten op het circuit van Fiorano, waar hij direct geëxperimenteerd heeft met de actieve aerodynamica. Hij begint dit nieuwe tijdperk met een nieuwe race-engineer, Bryan Bozzi, die de rol van Riccardo Adami overgenomen heeft. De Brit hoopt dat de nieuwe regels de competitie zullen vergroten en het inhalen makkelijker maken: "Misschien word ik verrast en is het geweldig, ik weet het niet." Na een uitdagend 2025-seizoen zonder podiums en een zesde plek in het kampioenschap, is Hamilton 'enorm enthousiast' voor de officiële tests. Hij ziet 2026 als een kans om te bewijzen dat hij zich nog steeds aan de top kan aanpassen.
