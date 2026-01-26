De Britse Charity Commission heeft een officieel onderzoek geopend naar de FIA Foundation, de liefdadigheidsinstelling voor verkeersveiligheid. Dit gebeurt naar aanleiding van zorgen over mogelijke belangenverstrengeling en het beheer van de stichting, die nauwe banden heeft met autosportfederatie FIA. Mohammed Ben Sulayem is president van de FIA en tevens voorzitter van de Foundation.

Het onderzoek, dat op 22 januari 2026 van start ging, richt zich op de relatie tussen de FIA Foundation en de FIA. De toezichthouder heeft een tijdelijk beschermingsbevel uitgevaardigd, waardoor de stichting en haar bestuurders bepaalde transacties niet mogen aangaan zonder schriftelijke goedkeuring. Dit volgt nadat Ben Sulayem vorig jaar David Richards verving als voorzitter van de Foundation. De Charity Commission benadrukt dat het openen van een onderzoek niet automatisch betekent dat er eventueel wangedrag is vastgesteld.

Onderzoek richt zich op belangenverstrengeling

De vraag of de FIA Foundation onafhankelijk opereert, zoals wettelijk vereist voor Britse goede doelen, wordt onderzocht. De Charity Commission zal specifiek nagaan of belangenconflicten adequaat zijn geïdentificeerd en beheerd, met bijzondere aandacht voor de subsidies die de stichting heeft toegekend. Ook wordt bekeken of de bezittingen van de liefdadigheidsinstelling in gevaar zijn of zijn geweest. Minstens negen van de twaalf trustees van de FIA Foundation bekleden namelijk ook senior functies binnen de FIA, wat de zorgen over onafhankelijkheid verder aanwakkert. Volgens de Britse wet, de Charities Act 2011, moet een liefdadigheidsinstelling onafhankelijk functioneren en mogen bestuurders niet onder invloed staan van externe partijen.

Reactie van de FIA Foundation

De FIA Foundation heeft in een reactie aan de BBC laten weten volledig mee te werken aan het onderzoek van de Charity Commission om de zorgen snel weg te nemen. “De Charity Commission heeft contact opgenomen met de FIA Foundation om kwesties rond de regelgeving aan te kaarten. De Commissie heeft de stichting laten weten dat dit toezichtsonderzoek geen vaststelling van wangedrag inhoudt. De beheerders van de stichting hebben er vertrouwen in dat hun zaken naar behoren zijn afgehandeld en zijn voornemens volledig met de Commissie samen te werken om tot een snelle oplossing van de zorgen van de Commissie te komen,” aldus een woordvoerder.

