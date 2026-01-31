Kelly Piquet (36) kennen we allemaal als de vriendin van Max Verstappen (28), maar over enkel de achtergrond en carrière van de Braziliaanse brunette kan al een heel boek worden geschreven. Kelly komt uit een ware racefamilie, heeft internationale wortels en maakt als influencer indruk in de modewereld. Daarnaast bestaan er ook enkele minder bekende interessante feitjes over Kelly. In dit artikel lees je er alles over.

Kelly Tamsma Piquet Souto Maior, ofwel Kelly Piquet, zag op 7 december 1988 het levenslicht in Homburg, Duitsland. Ze is de dochter van een Braziliaanse vader en een Nederlandse moeder. Haar vader, Nelson Piquet, is wereldwijd bekend vanwege zijn grote successen in de Formule 1. Nelson werd driemaal kampioen in de koningsklasse van de autosport. De moeder van Kelly, Sylvia Tamsma, is wat minder bekend en zien we ook zelden in de media verschijnen. Toch weet ook zij hoe het is om in de schijnwerpers te staan, want in de jaren '70 en '80 was Tamsma een succesvol model. Zo'n vijf jaar na de geboorte van Kelly, gingen Sylvia en Nelson uit elkaar. Kelly heeft uit dezelfde ouders nog een broer en zus: Nelson Piquet Jr. en Julia Piquet.

Gezinssamenstelling Kelly Piquet

Kelly heeft vanuit mama Sylvia en papa Nelson dus nog een broer en zus, maar daar stopt de gezinssamenstelling nog niet. Nelson Piquet heeft immers meerdere relaties gehad en daardoor zijn er ook nog meerdere halfbroers van Kelly. De oudste is Geraldo Piquet (47), die Nelson kreeg met z'n eerste vrouw. Daarna volgde Laszlo (36), een zoon die Nelson kreeg met Katherin Valentin. In een later stadium verwelkomde Nelson nog eens twee zoons: Pedro (26) en Marco (25). Je kunt dus wel stellen dat het een drukte van jewelste is als de familie besluit met z'n allen bijeen te komen. Daar komen de verschillende kleinkinderen dan nog bij.

Kelly heeft zelf twee dochters, waarvan één met Verstappen

Kelly heeft haar ouders inmiddels ook al twee kleinkinderen geschonken. Net als haar vader kwamen ook haar kinderen niet voort uit één zelfde relatie. Haar dochter Penelope kreeg ze in 2019 met voormalig F1-coureur Daniil Kvyat. Niet veel later gingen de twee uit elkaar en zocht Kelly haar heil bij Verstappen, met wie ze nu al meerdere jaren een setje vormt. In 2025 werd Verstappen voor het eerst vader. In mei mochten hij en Kelly dochtertje Lily verwelkomen.

Kelly en Max zijn nog niet getrouwd, maar een bruiloft lijkt wel aanstaande. Tegenover het Zwitserse Blick heeft Verstappen al verklapt dat een stap richting het huwelijksbootje niet ver weg is. “Nog niet, maar dat zal waarschijnlijk binnenkort gebeuren,” zo antwoordde hij op de vraag over de trouwplannen. Het lijkt dus een kwestie van tijd voordat Kelly een glinsterende ring om haar vinger krijgt van de Formule 1-superster.

Kelly Piquet en Max Verstappen kregen samen een dochter

Kelly Piquet vloog tijdens schooltijd hele wereld over

Kelly is met recht een internationale vrouw te noemen. Niet alleen is ze geboren in Duitsland en heeft ze zowel Braziliaanse als Nederlandse roots, ze groeide ook nog eens grotendeels op in Zuid-Frankrijk. En dat bleek uiteindelijk nog maar het begin van haar internationale bestaan. Nadat ze de lagere school in Frankrijk had afgemaakt, vloog ze op twaalfjarige leeftijd terug naar Brazilië, waar ze enkele jaren verbleef, alvorens ze kort weer terugging naar Frankrijk. Daarna bracht ze tijd door op een kostschool in Engeland om uiteindelijk weer terug te gaan naar Brazilië voor het laatste jaar van haar middelbare school. Vervolgens studeerde Kelly ook nog aan het Marymount Manhattan College in New York, waar ze de opleiding Bachelor of Arts in International Relations with emphasis on Political Science and Economics volgde. Ook liep ze stage in de modewereld en deed ze nog een vervolgstudie als gezondheids- en welnesscoach. Je kunt niet zeggen dat Kelly stil heeft gezeten tijdens haar schoolperiode.

Kelly bouwde carrière op in verschillende branches

De meesten zullen Kelly kennen als model of influencer, maar de Braziliaanse brunette heeft ook op andere vlakken werkervaring opgedaan. Zo was ze ook enige tijd actief in de Formule E, waar ze de rol van Social Media Coordinator en PR Consulatant vertolkte. Ook heeft ze nog enige tijd haar brood verdiend in de gezondheid en welness. Kelly richtte haar eigen website op en plaatste daar adviezen en blogs over gezondheid, voeding en lifestyle. Deze site, kellypiquet.com, is nog steeds in de lucht - maar wordt al sinds juli 2018 niet meer verder bijgewerkt.

De - inmiddels sterk verouderde - website van Kelly Piquet

Werken in de beauty-industrie én influencer

Kelly deed haar bekendheid echter vooral op in de modewereld. Ze deed modellenwerk voor bekende merken, waaronder Louis Vuitton, liep modeshows en schitterde op de cover van onder meer Vogue Nederland. Bij de Latijns-Amerikaanse editie van dit blad is ze overigens ook nog kort assistent stylist geweest - tussen 2010 en 2011. Naast dat Kelly nog steeds actief is in de beautywereld, met onder meer kleding en sieraden, is ze ook influencer en content creator. Veel van haar werkzaamheden deelt ze dan ook op Instagram, waar ze bijna de 2,5 miljoen volgers aantikt. Schattingen zeggen dat Kelly op social media alleen al meerdere duizenden euro's per maand verdient.

Kelly Piquet spreekt vijf talen

Door haar opvoeding en het leven dat Kelly leidt, heeft ze ook het voordeel verkregen dat ze meerdere talen spreekt, waarvan drie vloeiend: Engels, Frans en Portugees. Daarnaast spreekt ze ook zeer behoorlijk een woordje Italiaans en Frans, zo laat de brunette weten op haar LinkedIn-profiel. Ondanks het feit dat ze een Nederlandse moeder én een Nederlandse vriend heeft - in de persoon van Verstappen, spreekt ze in principe geen Nederlands. Ze zal ongetwijfeld een paar woordjes kunnen verstaan, maar vloeiend spreken en schrijven doet ze niet.

Piquet woonde op meerdere plekken, nu in Monaco

Kelly heeft flink wat woonplaatsen versleten. Ze werd geboren in Homburg in Duitsland, maar trok al snel richting Zuid-Frankrijk. Daarna bracht ze nog enkele jaren door in Brazilië, alvorens ze kort neerstreek in Engeland. Ook in New York heeft ze nog enige tijd doorgebracht, toen ze daar haar universitaire studie volgde. Sinds 2020 is Kelly echter steevast te vinden in Monaco, waar ze sinds kort met Verstappen een nieuw optrekje heeft bemachtigd. Er doen ook geruchten de ronde dat het stel recentelijk een lap grond in Portugal zou hebben gekocht. Op dit landgoed zou een luxe woning gebouwd moeten worden - al is dit nog niet door de hoofdrolspelers in dit verhaal bevestigd.

Kelly Piquet met Max Verstappen

Piquet rijdt rond in zeer bescheiden auto

Kelly en Max begeven zich vooralsnog dus vooral in Monaco, een plek die zeer geliefd is bij miljonairs en zakenmensen. Wie zijn ogen goed de kost geeft, zal dan ook menig sportwagen voorbij zien rijden in het Prinsdom; van Ferrari's tot peperdure Lamborghini's. Hoewel ook Verstappen een aantal dure luxe auto's in z'n wagenpark heeft staan, begeven zowel hij als Kelly zich vaak in een veel meer bescheiden optie door de straten van Monaco - namelijk in een Fiat Topolino.

De Fiat Topolino, een naam die letterlijk "muisje" betekent in het Italiaans, is een zeer compact vierwieler die doorgaans al onder de 10.000 euro te krijgen is. Het betreft een elektrisch aangedreven microvoertuig met een actieradius van zo'n 75 kilometer. Het wagentje haalt amper een topsnelheid van 45 kilometer per uur en is vooral bedoeld als duurzaam en stijlvol alternatief voor scooters of brommers in stedelijke gebieden.

Vermogen Kelly Piquet

De geldstroom van Kelly is behoorlijk privé en dus zijn er geen betrouwbare cijfers over haar exacte vermogen. De schattingen die te vinden zijn, variëren tussen een slordige 1 en 10 miljoen euro. Hoewel dit natuurlijk een zeer riant vermogen is, valt het in het niets bij enkele van haar naasten. Zo zou haar vader een vermogen van 200 miljoen euro hebben en zit partner Verstappen inmiddels zelfs al ruimschoots boven het bedrag van zijn schoonvader. Kelly hoeft zich over haar financiële toekomst dus absoluut geen zorgen te maken.

Passies en interesses Kelly Piquet

Kelly heeft verschillende passies en interesses, waarbij ze van sommigen haar werk heeft kunnen maken. Zo heeft Kelly bovengemiddelde interesse in mode en fashion, iets waar ze tegenwoordig ook een leuk zakcentje mee verdient. Daarnaast houdt ze zich bezig met gezondheid en welness en is ze een fervent liefhebber van reizen en motorsporten, twee aspecten die ze kan combineren wanneer ze richting een Grand Prix vliegt om vriendlief Verstappen aan te moedigen. Kelly houdt zich echter ook bezig met maatschappelijke thema's en is een groot dierenliefhebber.

